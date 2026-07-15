Алтайский край покажет аграрное будущее России на Всероссийском дне поля

На мероприятии обсудят эффективность урожая и поддержку молодых специалистов, а еще устроят гастрофестиваль, кинопоказы и виртуальные путешествия

15 июля 2026, 21:19, ИА Амител

На выставке "День сибирского поля" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 16 по 18 июля в Алтайском крае состоится масштабная выставка "Всероссийский день поля", организатором которой выступает Минсельхоз России. На мероприятие съедутся представители власти, бизнеса, ученые и преподаватели со всей страны, сообщает правительство Алтайского края.

Выставка пройдет в Павловском районе, на территории Сибирского агропарка, площадь которого превышает 40 гектаров. Там покажут новую сельхозтехнику и оборудование, удобрения, средства защиты растений, разные IT‑решения для фермеров, а также лучшие сорта культур.

В 2026 году выставка посвящена Году единства народов России. На агрофоруме продемонстрируют, как разнообразны аграрные традиции страны и каких успехов добились хозяйства из разных регионов. Главное событие деловой части — пленарное заседание "Эффективный урожай: современные стратегии успеха", где выступит министр сельского хозяйства Оксана Лут. Еще запланированы круглые столы, дискуссии и тематические встречи.

Участники обсудят, как сделать выращивание растений выгоднее и дешевле. Поговорят о выведении новых сортов, питании и защите растений, использовании современной техники и агродронов, о плодородии почв и о том, как погода влияет на урожай. Отдельный разговор — о поддержке молодых специалистов и обучении будущих аграриев.

Кроме того, на выставке свою продукцию представят порядка 50 крупнейших производителей региона. В ассортименте — широкий выбор товаров: от сыров, меда и мясных изделий до муки, круп, макарон, растительных масел и безалкогольных напитков.

Гости смогут попробовать бальзамы, травяные чаи, хлеб, кондитерские изделия, а также пантовую и органическую продукцию, БАДы, товары из амаранта и многое другое.

Пространство выставки разделят на павильоны с тематическими зонами. В первом павильоне гостей приглашают в виртуальное путешествие по знаковым местам Алтайского края — так можно поближе познакомиться с главными участниками форума.

Во втором павильоне центральное место займет арт‑объект "Экспортный коридор". Он выполнен в виде четырех интерактивных вагонов поезда, заполненных образцами экспортной продукции, и дополнен большим экраном.

Экспозиция наглядно покажет экспортный потенциал региона, а также расскажет о странах‑партнерах и компаниях — действующих и будущих экспортерах.

Третий павильон порадует любителей науки и необычных форматов. Здесь разместится экспозиция Алтайского государственного аграрного университета "Эволюция и технологии пчеловодства", а рядом — интерактивный VR‑стенд "Мир глазами пчелы": с его помощью можно взглянуть на мир с точки зрения этих важных насекомых.

Для гостей подготовили и развлекательную программу. Будут кинопоказы, выставка "Алтайские продукты +100 к здоровью!" и гастрофестиваль. Там можно попробовать товары местных производителей. Для удобства посетителей запустят бесплатный транспорт.