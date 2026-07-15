При сопоставимой стоимости квартиры кредит по рыночной ставке может обходиться в 1,5–2 раза дороже, чем по льготной программе

15 июля 2026, 21:34, ИА Амител

Квартира, ипотека / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Спрос на рыночные программы ипотеки для приобретения новостроек увеличился на 15,5%. Этот тренд, вероятно, сохранится в 2027 году при условии, что ключевая ставка не изменится резко, сообщила заместитель руководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова в интервью "Газете.ru".

По ее словам, снижение ключевой ставки будет способствовать постепенному удешевлению рыночной ипотеки. Однако для восстановления интереса к новостройкам необходимо сократить ценовой разрыв с вторичным рынком жилья. Решетникова считает, что покупка на этапе строительства станет экономически оправданной, если готовые квартиры снова начнут стоить дороже новых, учитывая ожидания сдачи дома, возможные риски и затраты на ремонт.

«Количество сделок с ипотекой на новостройки будет уменьшаться. Это связано с переходом от массовых льготных программ к более адресным, переориентацией покупателей на готовое жилье, сокращением ввода новых объектов и сохраняющимся разрывом в ценах между первичным и вторичным рынками», — отметила она.

В январе спрос на первичном рынке снизился на 53,7% и стал самым слабым с начала года, несмотря на то, что ожидавшиеся изменения семейной ипотеки с 1 июля не были реализованы, добавила Решетникова.

«Рынок может поддержать снижение доходности банковских вкладов. В этом случае часть накоплений россиян вернется в недвижимость, которую многие продолжают рассматривать как способ защиты от инфляции», — заключила Решетникова.

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