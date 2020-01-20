Более 41 тысячи кубометров снега вывезли из Барнаула в выходные

За прошедшие выходные Барнаульские дорожники вывезли с городских улиц 41152 кубометров снега, сообщает пресс-служба администрации города.

В ночную смену снег вывозили с улиц Мало-Тобольской и улицы Чкалова, а также моста в районе Нового рынка, проспектов Красноармейского, Строителей, Комсомольского, Сибирского, площади Советов, улиц Малахова, Взлетной, Ускова, Гоголя, Партизанской, Песчаной, Советской, Шевченко, П.Сухова, Союза Республик, Павловского тракта.

Город очищали 158 единиц техники, а на обработку израсходовали 204 тонны песчано-соляной смеси.

20 января работы по вывозу снега продолжаются. В них задействованы 105 единиц техники.