Накипело. Жители Славгорода и Ярового пожаловались на коммунальные проблемы

Депутат парламента Алтайского края, член партии "Справедливая Россия", эксперт в коммунальной сфере Людмила Суслова провела встречу с жителями Славгорода и Ярового. Люди рассказали о таких коммунальных проблемах, которые удивили даже депутата.
"Когда мы услышали, что к нам в Славгород приедет с обучающим семинаром депутат АКЗС от "Справедливой России", настоящий профи в коммунальных вопросах Людмила Суслова, мы считали часы до встречи. Потому что накипело... Руки опускаются от безысходности", – цитирует участников встречи пресс-служба партии.
Встреча прошла 5 февраля в Славгородском музее. Людмила Суслова рассказала, как грамотно требовать перерасчет, как добиться нормального общения с управляющими компаниями, как составить договор управления, почему такой заоблачный тариф на тепло (а в Славгороде он 2692,95 рубля за гигакалорию) и как можно использовать средства по программе капремонта.
Поговорили и о многих других проблемах в сфере ЖКХ, но даже Суслову – не просто эксперта, а руководителя партийного движения "Коммунальный дозор" – некоторые ситуации поставили в тупик.
Депутат взяла документы по некоторым из них и обещала разобраться и лично обратиться в соответствующие органы.
"К примеру, Людмила Суслова выразила уверенность в перспективе разрешения вопроса по общедомовому прибору учета, который то по нескольку раз уходит на поверку, то устанавливается "на обратку", а в итоге страдают люди, которые вынуждены платить в два раза больше, задним числом и по нормативу, рассказала уже в личной беседе запутанную историю своего дома Елена Рудовол. Депутат сразу предупредила, что в этом вопросе стоит разбираться отдельно с привлечением соответствующих органов, но шансы на победу есть", – уточнили в пресс-службе партии.
Где и когда пройдут подобные семинары узнавайте по номеру +7-960-951-11-42.
Комментарии
славгород - отмирающий город(
Яровое - город сезонной активности (жизни), как Горный - летом деньги, зимой лучше в частном доме
та же участь ждет Рубцовск, потом Бийск, Змеиногорск, Алейск. Барнаул
столько уже этих махинаций ук раскрыто, столько людей наказаны реальными сроками. а все равно неймется. УК есть на такие УК. так что дело времени, думается