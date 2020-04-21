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Нагнетают и перегибают палку. Как живут и что говорят москвичи о пропускном режиме

, ИА "Амител"
Пробок нет, паники тоже. Но скоро людям надоест терпеть самоизоляцию и пропускной режим, считают горожане
Пустая Москва / Фото: ТАСС

Пустая Москва / Фото: ТАСС

В России продолжается четвертая неделя режима самоизоляции. По стране покатился флешмоб виртуальных митингов. А во Владикавказе люди вышли на митинг настоящий с требованием вернуть им работу. Правительство России же думает продлить режим самоизоляции до 1 июня. В Алтайском крае пока ситуация спокойная. А вот Москва, судя по новостям и постам в соцсетях, уже задыхается от пропускного режима и штрафов. Что происходит в столице нашей родины на самом деле, amic.ru узнал у самих москвичей.

Наталья: "Москва пустая и непривычная"

– Я уже месяц сижу на самоизоляции. Сначала заболела ОРВИ, сделала анализ на коронавирус, результат отрицательный. Вот с тех пор и дома. Работаю тоже из дома.

На первой неделе самоизоляции была очень хорошая погода, и народ пошел в парк, на шашлыки, на природу. После этого последовало ужесточение правил. И насколько я вижу, люди стали к этому привыкать.

Сейчас у нас большая заболеваемость, говорят, пик еще не пройден. И видно, что люди стали побаиваться. Сейчас практически все сидят дома. Общественный транспорт, метро, дороги – все пустое, непривычное. Я езжу на машине. Сразу же оформила пропуск, делается это очень легко. Нужно зарегистрироваться на mos.ru – это официальный сайт администрации Москвы. Перед выходом из дома выбираешь цель поездки: по личным делам, на работу или к врачу. Уже через секунду после регистрации на электронную почту падает QR-код. И все, два раза в неделю можно будет воспользоваться личным транспортом. Я свой лимит на прошлой неделе исчерпала – навещала родителей.

Да, если ты выписываешь пропуск, чтобы ездить на работу, то указываешь маршрут, по которому добираешься. Хотя не очень понимаю зачем. Ведь к одному месту можно поехать разными путями.

Сейчас все довольно просто. На прошлой неделе, когда ввели пропуска, было много недочетов. На МКАДе стали проверять документы и скопились большие пробки. Мне на заправке рассказывали, что несколько часов люди не могли уехать. В метро произошло то же самое. Стали проверять пропуска, да еще сверять с паспортом. Возникала давка, никакой безопасной дистанции, люди опаздывали на работу, было много возмущений. В итоге, насколько я знаю, теперь с 22 числа карта "Тройка" для метро тоже должна быть зарегистрирована на портале и только тогда сможешь попасть в метро. Без регистрации не пройдешь.    

Большинство горожан сейчас сидят дома. Но паники как таковой нет. С другой стороны, у нас сейчас очень холодно. Не погуляешь. Но думаю, что люди привыкли уже к новым условиям, да и опасение тоже есть. Например, я работаю из дома, и в метро меня сейчас точно не затащишь.   

Стало трендом чему-то учиться на самоизоляции. Очень многие из моих знакомых рассказывают, на какие курсы они поступили, какие профессии осваивают, как проходит учеба, делятся друг с другом и в соцсетях ссылками на бесплатные курсы. То есть люди используют самоизоляцию как возможность улучшить свое образование, изучить что-то новое.

Андрей: "Все здорово нагнетают"

– Знаете, в Москве сейчас просто великолепно! С дорог исчезли машины, с улиц – люди. Можно спокойно себе гулять, не рискуя с кем-то столкнуться. Пробок нет. Совершенно. Я такого даже в детстве не помню. Полиции на улицах много. Но они в большей степени интересуются пенсионерами. По крайней мере, ко мне интереса никакого пока еще не проявляли. Пропуска тоже проверяют, но, знаете, не чаще, чем раньше обычные документы. Только если ведешь себя подозрительно.  

Я себе пропуск не оформлял. С телефона не очень-то просто это сделать. Да и цена вопроса – решить такую проблему с сотрудником – 500 рублей. По крайней мере, их хватило, чтобы меня отпустили без штрафа после проверки документов. А так – я почти не езжу на работу. Так что мне этот пропуск не особо-то и нужен.

Вообще не вижу в городе никаких панических настроений. Считаю, что все это здорово нагнетают. Хотя может быть и есть небольшое переживание среди малообеспеченных людей. Потому что, например, в таких магазинах, как "Пятерочка" и других подобных, где обычно народ толпился, сейчас пусто. Специально проезжал, смотрел. А вот в магазинах подороже, как, например, Metro и других, как всегда. Люди ходят, покупают, кто-то в масках, кто-то нет. Так же и на улице. Вот, смотрю в окно: раз, два... пять человек идут и только один из них в маске. У меня тоже есть маска – красивая, черная. Но я же понимаю, что она особо не поможет если что. Тут если облачаться, то только в костюм ОЗК (общевойсковой защитный комплект, предназначенный для защиты от отравляющих веществ, биологических средств и радиоактивной пыли, – прим. редакции). А так ты этот вирус все равно с собой домой принесешь: на руках, одежде, обуви. А на поверхности он до 17 часов живет.  

Но я как-то не особо в это все верю. У меня очень широкий круг знакомых, человек 200-300. И из этого окружения только у одного был коронавирус и то в легкой форме. А больше никто не заболел. Хотя, казалось бы… Интересно, правда? Понятно, что это вопрос не медицинский. Скорее, политический и экономический. Ну что ж, поживем, посмотрим, что будет дальше и кому вся эта ситуация могла бы быть выгодна.

Иван: "Ребята немного перегибают"

– Я живу не совсем в Москве, но очень близко – в городе Реутово. Считается Подмосковьем. Так вот у нас тут все спокойно. Люди гуляют. Кто-то в масках, кто-то нет. По городу ездят патрули, предупреждают в громкоговорители народ, чтобы сидели дома. Но все же на моих глазах еще ни разу патруль не остановил ни одного прогуливающегося. Хотя все равно активность людей заметно уменьшилась. Зашуганности нет, но многие все же ходят в масках.

Салоны красоты у нас не работают, а вот продуктовые магазины, аптеки, оптика и даже один торговый центр – часть отделов – работают. У нас тут в Реутово даже рынок и тот работает! Овощи там можно купить, фрукты, еще чего-то.

Сегодня ездил в Москву, пробок – нет. Едешь по Москве свободно. На улицах людей очень мало. В метро не спускался, не знаю, как там. На въездах в Москву и выездах стоят полицейские кордоны. На обратном пути у меня спросили пропуск, но я только показал код на телефоне, полицейский даже проверять его не стал. Сам пропуск оформляется очень просто, никаких проблем.

Сейчас я в поисках работы. Как раз с сегодняшнего дня. Из-за коронавируса и всей этой обстановки наш проект закрыли. Мы снимали фильмы о звездах шоу-бизнеса. А так как все на самоизоляции, то проект – все. Так что я сейчас в активном поиске. Параллельно пошел учиться. Осваиваю профессию коуча.  

Среди моих знакомых знаю только одного человека, кто заболел COVID-19. У жены тоже есть одна знакомая. Но вообще я стараюсь уйти от информационного шума по этому поводу. Сознательно перестал в это вовлекаться, потому что все это провоцирует ненужный стресс. Поэтому погрузился сейчас в учебу и поиски работы. Вообще мне кажется, что ребята с этими всеми мероприятиями немного перегибают палку. Еще пара недель и народу просто надоест все это терпеть.    

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

21.04.2020 09:50
АБОРИГЕН

Российская городская среда, бессмысленная и беспощадная.

21.04.2020 10:42
- гость -

Да уж. Главное тесты.

21.04.2020 10:56
CALIBR

А во Владикавказе люди вышли на митинг настоящий с требованием вернуть им работу.
+++++++++++
Не настоящий,а стихийный . Не с требованием , а попыткой объяснить людям , как прожить не имея работы - район то депрессивный ,плюс зашкаливающая коррупция.
Власть объясниться не смогла,в ход пошло оружие пролетариата - камни.
Разгон толпы и задержания - порядка 70 человек.

21.04.2020 11:15
- гость -

Не знаю как в москве, а у нас всю медицину развалили, уничтожили тупой и грабительной оптимизацией, а теперь запрещают людям жить, так как государство видите ли не справится с наплывом больных.. вопрос , а зачем такая оптимизация, если больниц нет в Змеиногорске, в хабарах, чарышском и тд? Если осталась одна больница в Барнауле? Чиновники угробили медицину, а теперь мы дродеы сидеть дома , не дышать и не жить?

21.04.2020 11:16
- гость -

21.04.2020 10:56
CALIBR Что же вы москвичей сравниваете, их обеспечат с житием, а остальные как волки пусть сами ищут себе корм для пропитания.

21.04.2020 11:17
- гость -

Что то молчит елыкомов, Лазарев, Карлин.. кто оптимизировал наше здравоохранение? Нет интервью.. молчат в тряпочку..

21.04.2020 14:03
гость

Что то молчит елыкомов, Лазарев, Карлин.. кто оптимизировал наше здравоохранение? Нет интервью.. молчат в тряпочку..


а они то вам что сказать могут!? Министры во главе с Путиным и те молчат...ни кто из них в отставку добровольно не ушел и не застрелился от стыда...

22.04.2020 17:49
Гость

Актуальное. Люди боятся. Причем боятся всего и сразу - боятся вируса, боятся смерти, хотя известна поговорка ("прежде смерти не умрёшь", что означает, что у каждого на Земле свой срок), боятся попасть в руки врачей, но по простой причине: ибо далее боятся попасть под тотальную изоляцию (карантин), если заболеют ОРВИ без диагноза COVID, боятся штрафов, и тд. и тп. Люди боятся неизвестности. Между тем, психологи и психиатры отмечают рост психозов, причем острых, предупреждают о возможном резком росте суицидов, экономисты во всё горло кричат: "запустите экономику, разрешите людям работать, ибо экономика падает в пропасть, еще немного и люди начнут массово и стремительно нищать."

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