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Более 8 тысяч сделок. Ипотека под 6,5% пользуется спросом у россиян

, ИА "Амител"
В апреле лидером по количеству выданных кредитов стал ВТБ
Фото: business-vector.info

Фото: business-vector.info

Каждую вторую* ипотеку с господдержкой в России выдает ВТБ. К 29 мая 2020 года банк провел уже около 8 тысяч сделок на более 22 миллиардов рублей. 

"В мае спрос на льготную ипотеку вырос. По нашим прогнозам, продажи окажутся выше, чем в апреле, когда действовал режим самоизоляции. В первом месяце работы по программе мы стали лидерами по количеству льготных кредитов. Среди всех продаж в нашем банке ипотека под 6,5% занимает примерно треть. Это говорит о ее популярности среди заемщиков", – прокомментировал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По программе "Ипотека с господдержкой 2020" граждане покупают квартиры в новостройках по льготной ставке 6,5%. Максимальная сумма кредита - 8 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 миллиона рублей – для других регионов страны. Первоначальный взнос установлен в размере от 20%.

ВТБ работает по программе с 17 апреля 2020 года. Банк первым начал принимать заявки на льготную ипотеку. Первый кредит был выдан в Барнауле.

Наибольшее число сделок проведено в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области, Краснодарском крае, Новосибирской и Ростовской областях. Средняя сумма кредита — около 3 миллионов рублей.

*Согласно данным Минстроя России, на 22 мая банками в РФ получено 84,5 тыс. заявок, из них рассмотрено 75,2 тыс., одобрено 58,8 тыс. заявок (процент одобрения – 78%). Выдано 14,3 тыс. кредитов на 36,5 млрд руб.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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