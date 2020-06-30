Алтайский край вошел в топ-15 регионов с самой низкой явкой

Алтайский край по итогам на конец 29 июня вошел в число 15 регионов России с самой низкой явкой на голосовании по внесению поправок в Конституции, сообщает портал движения "Голос".
Регион оказался на 11 месте в списке субъектов РФ, где проголосовала наименьшая доля избирателей.
Возглавили этот рейтинг Хабаровский край, Иркутская область и Карелия. Там пришли на избирательные участки 21,73%, 22,4% и 25,58% избирателей, соответственно.
В десятку также вошли Магаданская, Томская, Новосибирская, Архангельская, Мурманская и Новгородская области.
По данным Центризберкома, в Алтайском крае до 30 июня 2020 года проголосовали 541 908 человек. Всего в регионе проживают 1,8 млн избирателей, то есть бюллетени заполнили меньше трети из них.
Наибольшую явку фиксируют в Чечне (75,84%), Тыве (73,20%) и Брянской области (65,76%), Татарстане (61,40%) и Крыме (61,40%).
Больше половины избирателей проголосовали также в Краснодарском крае, Башкортостане, Саратовской, Ростовской, Волгоградской и Московская областях, Ставропольском крае и Тюменской области.
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