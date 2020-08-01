В Барнауле вылетевший на рельсы автомобиль заблокировал движение трамваев

Легковой автомобиль вылетел на трамвайные рельсы в Барнауле днем 1 августа, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что авария произошла на улице Попова в районе дома № 226. Движение трамваев временно заблокировано.
Что послужило причиной дорожно-транспортного инцидента – не сообщается. О пострадавших ничего неизвестно.
Отметим, что это уже не первый автомобиль, который выскочил на трамвайные пути в столице Алтайского края за последнее время. Так, в ночь на 1 августа подобное происшествие произошло на пересечении улиц Северо-Западной и Георгия Исакова.
Комментарии
Как то ночью видел на Попова 2 автомобиля на трамвайных путях. Один рядом со Взлетной, другой рядом с Павловским. 5-6 лет назад, больше не видел.