Это особенно удобно для предпринимателей, которые уплачивают имущественные налоги и НДФЛ как физлица

21 июля 2026, 09:00, ИА Амител

Портал госуслуг в телефоне / Фото: amic.ru

С 1 августа 2026 года в РФ начнется автоматическая отправка налоговых уведомлений через личные кабинеты на портале "Госуслуги", сообщил ТАСС Александр Демин, глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству от партии "Новые люди".

«Сейчас налоговые уведомления на "Госуслугах" выдаются только по запросу, но уже с августа их будут присылать автоматически, без дополнительных действий со стороны пользователей. Для тех, кто не пользуется порталом, уведомления будут приходить по почте, как и прежде», — отметил он.

Демин подчеркнул важность автоматического направления уведомлений для индивидуальных предпринимателей и граждан, уплачивающих имущественные налоги и налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Это поможет избежать задержек и штрафов. Электронные уведомления будут содержать ИНН, суммы по каждому виду налога, общую сумму, сроки уплаты, уникальный идентификатор начисления (УИН) и информацию о состоянии единого налогового счета.

Парламентарий также напомнил, что срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2025 год установлен на 1 декабря 2026 года, чтобы граждане могли привыкнуть к новому порядку. Уведомление считается полученным, как только оно появляется в личном кабинете. Неуплата налога с начислением пеней остается нарушением закона, даже если уведомление не было прочитано.

Ранее сообщалось, что хостинги в России могут обязать идентифицировать пользователей через "Госуслуги".