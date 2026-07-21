НОВОСТИОбщество

Налоговые уведомления станут автоматически появляться на "Госуслугах" с 1 августа

Это особенно удобно для предпринимателей, которые уплачивают имущественные налоги и НДФЛ как физлица

21 июля 2026, 09:00, ИА Амител

Портал госуслуг в телефоне / Фото: amic.ru
Портал госуслуг в телефоне / Фото: amic.ru

С 1 августа 2026 года в РФ начнется автоматическая отправка налоговых уведомлений через личные кабинеты на портале "Госуслуги", сообщил ТАСС Александр Демин, глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству от партии "Новые люди".

«Сейчас налоговые уведомления на "Госуслугах" выдаются только по запросу, но уже с августа их будут присылать автоматически, без дополнительных действий со стороны пользователей. Для тех, кто не пользуется порталом, уведомления будут приходить по почте, как и прежде», — отметил он.

Демин подчеркнул важность автоматического направления уведомлений для индивидуальных предпринимателей и граждан, уплачивающих имущественные налоги и налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Это поможет избежать задержек и штрафов. Электронные уведомления будут содержать ИНН, суммы по каждому виду налога, общую сумму, сроки уплаты, уникальный идентификатор начисления (УИН) и информацию о состоянии единого налогового счета.

Парламентарий также напомнил, что срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2025 год установлен на 1 декабря 2026 года, чтобы граждане могли привыкнуть к новому порядку. Уведомление считается полученным, как только оно появляется в личном кабинете. Неуплата налога с начислением пеней остается нарушением закона, даже если уведомление не было прочитано.

Ранее сообщалось, что хостинги в России могут обязать идентифицировать пользователей через "Госуслуги".

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По замыслу авторов инициативы, оповещение должно приходить в течение 15 минут — через "Госуслуги" либо по контактам, указанным клиентом
НОВОСТИЭкономика

Россия налоги Госуслуги
       

Комментарии 3

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Гость

10:07:53 21-07-2026

Самое интересное начинается осенью, цифры на госуслугах не сходятся с цифрами в личном кабинете ФНС и уж тем-более с тем, что считает сама ФНС.
И начинается, ну вот кто сайт этот делал к ним и обращайтесь, мы тут не причём.
Даже в МФЦ открещиваются

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Шинник

10:49:13 21-07-2026

Гость (10:07:53 21-07-2026) Самое интересное начинается осенью, цифры на госуслугах не с...
я или по бумажной квитанции плачу или через сайт Налоговой ...

А сайт Госуслуг уже посредник ...

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таки да.

10:18:15 21-07-2026

правильно
к выборам всё должно быть оплачено.

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