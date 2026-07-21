Импорт растет, расчеты меняются. Что помогает бизнесу работать с зарубежными партнерами

Система А7 проводит платежи в нужных валютах и сопровождает внешнеторговые сделки

21 июля 2026, 19:00, ИА Амител erid: 2W5zFGjaeCh

Иллюстрация предоставлена компанией А7

Российские компании продолжают расширять внешнеэкономическую деятельность. Импорт растет, цепочки поставок меняются, а бизнесу становится все важнее быстро и предсказуемо рассчитываться с зарубежными партнерами. На этом фоне участники ВЭД все чаще ищут платежные решения с понятными сроками, прозрачными комиссиями и собственной инфраструктурой. Одним из таких инструментов стала система международных расчетов А7. Сегодня через нее проходит почти 20% внешнеторговых операций российского бизнеса. По данным компании, системой пользуются более 15 тыс. участников, которые ежедневно проводят свыше двух тысяч платежей.

Расчеты более чем в 100 странах

А7 использует собственную инфраструктуру, которая охватывает более 100 стран. Система помогает компаниям проводить международные платежи в нужных валютах и получать комплект документов для сопровождения внешнеторговых операций.

По данным компании, платежи в Китай проходят в среднем за четыре часа. По другим направлениям средний срок составляет около пяти дней. Для бизнеса это важно: понятные сроки расчетов помогают планировать поставки, соблюдать условия контрактов и снижать риски задержек.

Надежность компании также подтверждает кредитный рейтинг АКРА — AA(RU). В А7 отмечают, что собственная инфраструктура помогает поддерживать стабильность расчетов и делает российских участников ВЭД менее зависимыми от внешних ограничений. Подробнее о компании можно узнать на сайте A7.ru.

Спецусловия для участников ВЭД

С 1 июля 2026-го до 31 января 2027 года (включительно) для компаний, которые работают с зарубежными партнерами, действует специальное предложение. Международные расчеты проводятся без минимальной комиссии: клиенты оплачивают только фиксированные 0,3% плюс НДС.

Узнать подробнее об условиях акции, а также подключить специальное предложение можно по телефону 8 (499) 117-11-06 или по электронной почте sales.team@a7-agent.ru.

А7 позиционирует себя как современную систему международных расчетов для российского бизнеса. Ее используют компании, которым нужны прозрачные комиссии, понятные сроки прохождения платежей и документальное сопровождение внешнеторговых операций.

ООО "А7"

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