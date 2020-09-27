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В Барнауле прошел митинг против ЦОС и дистанционного образования

, ИА "Амител"
Родители вышли на улицы с плакатами, чтобы дети учились в школах, а не дома
Фото: instagram.com/protiv.distanzionki.altai

Фото: instagram.com/protiv.distanzionki.altai

Родители барнаульских школьников провели в Барануле митинг против цифровой образовательной среды (ЦОС) и дистанционного образования. Кадры с мероприятия разметили на странице protiv.distanzionki.altai в Instagram.

Собравшихся объединила идея, что дети должны иметь личный контакт с учителем, чтобы хорошо усваивать знания.

Они называют введение ЦОС "экспериментом над детьми", который, по их оценке, негативно скажется на качестве получаемого учениками образования. Подробнее узнать о требованиях митингующих можно по ссылке.

Ранее amic.ru писал, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции оперативный штаб принял решение с 21 сентября перевести школы села Кош-Агач на дистанционное обучение. В таком режиме они будут функционировать до 4 октября.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.09.2020 19:34
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27.09.2020 19:36
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