В Барнауле прошел митинг против ЦОС и дистанционного образования

Родители барнаульских школьников провели в Барануле митинг против цифровой образовательной среды (ЦОС) и дистанционного образования. Кадры с мероприятия разметили на странице protiv.distanzionki.altai в Instagram.

Собравшихся объединила идея, что дети должны иметь личный контакт с учителем, чтобы хорошо усваивать знания.

Они называют введение ЦОС "экспериментом над детьми", который, по их оценке, негативно скажется на качестве получаемого учениками образования. Подробнее узнать о требованиях митингующих можно по ссылке.

Ранее amic.ru писал, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции оперативный штаб принял решение с 21 сентября перевести школы села Кош-Агач на дистанционное обучение. В таком режиме они будут функционировать до 4 октября.