На алтайской трассе устранили "коварную" яму, которая стала причиной двух ДТП

Опасную яму на трассе Змеиногорск – Поспелиха, из-за которой 19 ноября произошло сразу два ДТП, заасфальтировали.

Как пишет очевидец в паблике Barnaul 22, на данный момент на участке установили несколько новых дорожных знаков, которые предупреждают о скользкой и неровной дороге, а также запрещают обгон.

Напомним, что о наличии "коварной" ямы стало известно 19 ноября. Как рассказал один из водителей, примерно в 10 км от Змеиногорска перед селом Саввушка он наехал на выбоину, после чего его машину занесло и выкинуло на отбойник. За несколько минут до инцидента из-за этой же ямы в кювет улетел другой автомобиль.