В перечень вошли позиции, где востребованы дисциплина, навыки командной работы и способность действовать в условиях высокой нагрузки

21 июля 2026, 22:30, ИА Амител

Повар / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что среди программ профессионального обучения для участников СВО самыми востребованными стали профессии повара, оператора беспилотных авиационных систем и сварщика, пишет РИА Новости.

В научном центре "Россия" прошло мероприятие, посвященное теме "Родина — это народ и здоровое будущее семьи".

«В рамках национального проекта "Кадры" мы субсидируем оборудование рабочих мест службы с учетом специальных потребностей вернувшихся бойцов, а также обеспечиваем программы бесплатного переобучения по 213 специальностям, 27 из которых — исключительно для вернувшихся бойцов, участников специальной военной операции, по их пожеланиям», — пояснила она.

Голикова отметила, что ветераны особенно интересуются такими специальностями, как оператор беспилотных летательных аппаратов, сварщик и повар.

Также вице-премьер подчеркнула, что для ветеранов, возвращающихся к работе после службы, важны поддержка, признание и возможность реализовать свой потенциал.

Ранее сообщалось, что в Барнауле обсудили трудоустройство и переобучение ветеранов СВО.