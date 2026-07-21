НОВОСТИОбщество

Названы самые востребованные специальности среди ветеранов СВО

В перечень вошли позиции, где востребованы дисциплина, навыки командной работы и способность действовать в условиях высокой нагрузки

21 июля 2026, 22:30, ИА Амител

Повар / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Повар / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что среди программ профессионального обучения для участников СВО самыми востребованными стали профессии повара, оператора беспилотных авиационных систем и сварщика, пишет РИА Новости.

В научном центре "Россия" прошло мероприятие, посвященное теме "Родина — это народ и здоровое будущее семьи".

«В рамках национального проекта "Кадры" мы субсидируем оборудование рабочих мест службы с учетом специальных потребностей вернувшихся бойцов, а также обеспечиваем программы бесплатного переобучения по 213 специальностям, 27 из которых — исключительно для вернувшихся бойцов, участников специальной военной операции, по их пожеланиям», — пояснила она.

Голикова отметила, что ветераны особенно интересуются такими специальностями, как оператор беспилотных летательных аппаратов, сварщик и повар.

Также вице-премьер подчеркнула, что для ветеранов, возвращающихся к работе после службы, важны поддержка, признание и возможность реализовать свой потенциал.

Ранее сообщалось, что в Барнауле обсудили трудоустройство и переобучение ветеранов СВО.

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НОВОСТИОбщество

СВО Россия Работа Ветераны
       

Комментарии 4

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гость

22:39:59 21-07-2026

А в полицию не идут?

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ВВП

06:17:31 22-07-2026

гость (22:39:59 21-07-2026) А в полицию не идут?... Там скоро одно управление останется

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Гость

09:15:07 22-07-2026

гость (22:39:59 21-07-2026) А в полицию не идут?... А зачем?

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медведь-шатун

08:55:36 22-07-2026

А в полиции ПФЛ надо проходить, а это после боевых действий практически не реально....

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