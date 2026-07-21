Названы самые востребованные специальности среди ветеранов СВО
В перечень вошли позиции, где востребованы дисциплина, навыки командной работы и способность действовать в условиях высокой нагрузки
21 июля 2026, 22:30, ИА Амител
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что среди программ профессионального обучения для участников СВО самыми востребованными стали профессии повара, оператора беспилотных авиационных систем и сварщика, пишет РИА Новости.
В научном центре "Россия" прошло мероприятие, посвященное теме "Родина — это народ и здоровое будущее семьи".
«В рамках национального проекта "Кадры" мы субсидируем оборудование рабочих мест службы с учетом специальных потребностей вернувшихся бойцов, а также обеспечиваем программы бесплатного переобучения по 213 специальностям, 27 из которых — исключительно для вернувшихся бойцов, участников специальной военной операции, по их пожеланиям», — пояснила она.
Голикова отметила, что ветераны особенно интересуются такими специальностями, как оператор беспилотных летательных аппаратов, сварщик и повар.
Также вице-премьер подчеркнула, что для ветеранов, возвращающихся к работе после службы, важны поддержка, признание и возможность реализовать свой потенциал.
Ранее сообщалось, что в Барнауле обсудили трудоустройство и переобучение ветеранов СВО.
22:39:59 21-07-2026
А в полицию не идут?
06:17:31 22-07-2026
гость (22:39:59 21-07-2026) А в полицию не идут?... Там скоро одно управление останется
09:15:07 22-07-2026
гость (22:39:59 21-07-2026) А в полицию не идут?... А зачем?
08:55:36 22-07-2026
А в полиции ПФЛ надо проходить, а это после боевых действий практически не реально....