Такой день. Бийск в деле с отравлением Навального и дырки на "Трассе здоровья"

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 15 декабря. Без коронавируса.

116 единиц снегоуборочной техники будут работать в ночь с 15 на 16 декабря в Барнауле. Для вывоза снега задействуют 20 единиц привлеченной спецтехники.

Доля просрочек свыше 30 дней по кредитам в Алтайском крае выросла на 3,4%, общее количество просроченных займов в регионе достигло 19,9%.

Жители Барнаула недовольны мостом на Трассе здоровья. После летнего ремонта кататься по нему стало очень неудобно.

Спасатели нашли двух парней, которые вышли из села Бочкари в село Верх-Бехтемир Алтайского края и заблудились на проселочной дороге.

Воспитанницу алтайского футбола Анну Беломытцеву назвали лучшим игроком московского "Локомотива". Команда и тренеры "железнодорожниц" признали уроженку Троицкого района лидером команды по итогам года.

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых встретился с представителями санаторно-курортного бизнеса в Белокурихе. Он сообщил, что на курортном сборе город заработал 84 млн рублей.

Алексей Навальный рассказал, что причастные к инциденту с ним люди звонили в бийский Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН. Предполагается, что там они получили консультацию после неудавшегося отравления.