Сколько заболевших в Алтайском крае?

Еще 218 жителей Алтайского края заразились коронавирусом. 63 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 29 463 инфицированных, среди них 1935 детей.

Коронавирусом переболели 25 928 жителей края. За последние сутки из больницы выписали 367 выздоровевших. В ковидных госпиталях лежат 2139 пациентов. Из них в тяжелом состоянии находятся 494 человека.

За время пандемии в регионе скончались 1315 человек с COVID-19 (+14 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 696 случаях.