В Алтайском крае коронавирусной инфекцией переболели почти 26 тысяч человек. В регионе запретили новогодние праздники, а люди стали меньше жаловаться на здравоохранение. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 218 жителей Алтайского края заразились коронавирусом. 63 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 29 463 инфицированных, среди них 1935 детей.
Коронавирусом переболели 25 928 жителей края. За последние сутки из больницы выписали 367 выздоровевших. В ковидных госпиталях лежат 2139 пациентов. Из них в тяжелом состоянии находятся 494 человека.
За время пандемии в регионе скончались 1315 человек с COVID-19 (+14 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 696 случаях.
С 15 декабря в Алтайском крае вступил в силу запрет на зрелищно-развлекательные, досуговые, новогодние мероприятия и корпоративы.
Ограничения продлятся до 15 января. На месяц в регионе запрещается проводить в общественных местах праздничные мероприятия, а также оказывать услуги аналогичного характера.
Исключение составляет деятельность кинотеатров, театров, концертных залов.
Жители Алтайского края стали меньше жаловаться на здравоохранение.
Согласно региональной системе "Инцидент Менеджмент", месяц назад по темам здравоохранения и коронавируса власти получили 343 сообщения, из которых 191 связано с коронавирусом. А в начале этой неделе – всего 99, и только 34 из них – по COVID-19.
В общем, проблемы медицинского характера переместились в рейтинге с первого на четвертое место. Сейчас население больше волнуют дороги, соцзащита и ЖКХ.
С такой инициативой руководитель исполкома Алтайского реготделения "Единой России" Денис Голобородько выступил на социальном онлайн-форуме перед президентом Владимиром Путиным и председателем партии Дмитрием Медведевым. Президент положительно оценил проект алтайских единороссов.
"В настоящий момент застраховано уже 2973 педагога из 107 учреждений Алтайского края", – сказал Горобородько.
Эту практику единоросс предложил распространить на всю страну, так как риск заболеваемости учителей сохраняется. Президент Владимир Путин пообещал подумать над особыми видами страховки для педагогов.
Сейчас отделение реанимации больницы скорой помощи рассчитано на 24 койки. Половина реанимационных коек находится в инфекционном (ковидном) отделении больницы, а также в "чистой" зоне и в диагностическом изоляторе в противошоковой палате, сообщили в Минздраве региона.
В ведомстве добавили, что около 90% пациентов этого отделения нуждаются в искусственной вентиляции легких.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях:
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось;
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача;
- что делать, если контактировал с зараженным;
- мой родственник умер от коронавируса: что делать.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О детях:
- симптомы COVID-19 у детей: особенности и наблюдения врачей;
- нужно ли детям носить маски в общественном транспорте и магазине;
- сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как будем отдыхать в 2021 году и сколько дней продлятся новогодние праздники.
Что еще почитать 15 декабря?
- "Пальцем показать легко". Министр Дмитрий Попов о рекордной смертности, вакцине и третьей волне ковида
- Что главный Дед Мороз подарил барнаульцам и когда он приедет к нам сам
- Как надо и как не надо пить на Новый год, чтобы не попасть в больницу. Советы нарколога
Комментарии