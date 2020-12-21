Эксперт по ягодицам и Казанова. Чем (не) запомнились барнаульцы на "Доме-2"

Эксперт по ягодицам Ксения Волкова

"Эксперт по PROжарке ягодиц" – так Волкова называет себя в Instagram. На "Дом-2" она пришла в 2019 году. К тому моменту Ксения уже стала популярным блогером и даже успела сняться в эпизодической роли в сериале "След". В общем-то, среди других участниц она там не сильно выделялась. Зато напомнила о себе уже после того как покинула проект.

В декабре 2020 года стало известно, что интернет-мошенники "развели" Волкову на интимные фото и 25 тысяч рублей. Ей предложили записать откровенное видео якобы для кастинга съемок в клипе Тимы Белорусских. Девушку такой формат проб не смутил. Но потом злоумышленники стали вымогать за видео деньги.

"Они начали шантажировать меня, потребовали 25 тысяч рублей. В качестве доказательства серьезности намерений создали группу в соцсети "ВКонтакте" под названием "Шлюхи" и залили отрывок моего ролика. На нем я в топике и шортах, потом снимаю топ, прикрываюсь руками. Потом убрала руки. Но я заклеиваю соски обычно, если проходят такие кастинги", – цитирует девушку КП.