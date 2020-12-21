Эксперт по ягодицам и Казанова. Чем (не) запомнились барнаульцы на "Доме-2"

Телеканал ТНТ спустя 16 лет закрывает свое реалити-шоу "Дом-2". И если начиналось все с "пятнадцати клевых друзей", то к концу 2020 года через проект прошло больше двух тысяч участников. Многие благодаря этому смогли "пробиться в люди" (ведь мы же с вами танцуем под Бузову, правда?). Но барнаульцам, которые пытались строить любовь и ловить хайп на проекте, повезло меньше: звездой никто не стал. Тем не менее некоторые из них прославились странным поведением и секс-скандалами. Вспоминаем, кто из Барнаула побывал на легендарном реалити-шоу и чем запомнился (или не запомнился вообще) телезрителям.
Кудрявый Казанова Олег Казанцев
Пожалуй, самый известный участник "Дома-2" из Алтайского края. Олег пришел на проект в далеком 2008 году и очень быстро его покинул. Но успел удивить: хотя бы тем, что ради "Дома-2" оставил в Барнауле жену и маленькую дочь. Вместо тихой семейной жизни Казанова решил отправиться в Москву и покорить сердечко Ольги Бузовой. Олег даже песню для нее сочинил. Но и к другим дамам на "телестройке" "подкатывать" не забывал. Своей любвеобильностью Казанцев зрителям и запомнился. Участники, правда, такого поведения не оценили и по-быстрому выгнали кудрявого Казанову.
Сейчас Олег живет в Барнауле. Судя по странице Казанцева в Instagram, он разводит пчел, продает Ииван-чай (только называет его Олег-чай) и увлекается ведической культурой. И еще ездит на причудливой розовой "Волге". Интересно, а Бузова, которая за это время стала суперзвездой, помнит необычного поклонника?
"Эксперт по PROжарке ягодиц" – так Волкова называет себя в Instagram. На "Дом-2" она пришла в 2019 году. К тому моменту Ксения уже стала популярным блогером и даже успела сняться в эпизодической роли в сериале "След". В общем-то, среди других участниц она там не сильно выделялась. Зато напомнила о себе уже после того как покинула проект.
В декабре 2020 года стало известно, что интернет-мошенники "развели" Волкову на интимные фото и 25 тысяч рублей. Ей предложили записать откровенное видео якобы для кастинга съемок в клипе Тимы Белорусских. Девушку такой формат проб не смутил. Но потом злоумышленники стали вымогать за видео деньги.
"Они начали шантажировать меня, потребовали 25 тысяч рублей. В качестве доказательства серьезности намерений создали группу в соцсети "ВКонтакте" под названием "Шлюхи" и залили отрывок моего ролика. На нем я в топике и шортах, потом снимаю топ, прикрываюсь руками. Потом убрала руки. Но я заклеиваю соски обычно, если проходят такие кастинги", – цитирует девушку КП.
Барнаульский фитнес-тренер Руслан Минаков прошел кастинг в 2017 году. И даже пробыл там целых 70 дней – для участников из Барнаула это солидный срок. За Руслана можно только порадоваться: для парня проект стал трамплином для переезда в Москву.
Тем более что Минаков рос без родителей: он воспитанник рубцовского детдома. Как Руслан рассказывал в интервью, от него отказалась мать.
После выбывания с проекта Минаков объявил, что точно останется жить в Москве и продолжит заниматься тренерством.
Уроженец Змеиногорска попал на "Дом-2" в 2016 году. К тому моменту он уже жил в Москве и занимался организацией мероприятий. У Влада неоконченное актерское образование. А еще он читает рэп.
"Влад настолько понравился всем девчонкам, что те быстро слетелись общаться с ним в мужской спальне", – говорилось в сообщении телепроекта в соцсети "ВКонтакте".
Но видимо, симпатия эта прошла быстро. Минор быстро покинул телешоу по собственному желанию. Парень добавил, что уходит с "Дома-2" ради другого проекта. Но с тех пор ничего неизвестно ни о его громких ролях, ни о его рэп-хитах.
Выпускница экономфака алтайского "сельхоза" пришла на проект в 2015 году. По ее словам, для того, чтобы забыть бывшего мужа.
"Я рассталась со своим гражданским мужем. Месяц в подушку поревела, а потом подумала: жизнь-то не заканчивается! Ну и решила "напакостить", так как он любитель посмотреть "Дом-2", захотелось мне ему ручкой с голубого экрана помахать", – рассказывала София
Возможно, это у нее сделать получилось, а вот построить любовь – не очень. На проекте Софья пробыла недолго. И запомнилась только тем, что приглянулась чужому мужу. Закончилось все дракой с законной супругой. Правда, итогом хайпа стала лишь страница в Instagram "Фан-клуб Софьи Юрьевой", которая насчитывает аж 15 подписчиков.
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