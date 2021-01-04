Еще три человека с коронавирусом умерли в Республике Алтай

Трое пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19, скончались в Республике Алтай за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Скончались 63-летняя и 93-летняя жительницы Горно-Алтайска, а также 69-летний мужчина из Чойского района. Ранее всем им диагностировали коронавирусную инфекцию, пневмонию и другие формы тяжелых сопутствующих заболеваний. Таким образом, за весь период в республике зарегистрировано 158 летальных случаев у пациентов с COVID-19.

Кроме того, за минувшие сутки в Горном Алтае лабораторно подтвердили 29 новых случаев заражения ковидом. Среди заболевших – двое детей. С учетом этого с начала эпидемии в Республике Алтай зарегистрировано 14 019 случаев инфицирования.