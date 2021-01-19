Волонтеры акции #МыВместе отработали почти 400 заявок в Барнауле

Волонтерский проект #МыВместе возобновил работу 4 января. За это время активисты выполнили 382 заявки по доставке лекарственных препаратов и продуктов питания людям старше 65 лет.

В пресс-службе мэрии рассказали, что продукты и лекарства горожанам доставляют в будние дни в две смены: с 10 до 14 и с 15 до 19 часов. Доставка бесплатная, заявитель оплачивает только сумму покупки.

Заявку на оказание помощи можно оставить круглосуточно по федеральному номеру горячей линии 8-800-200-34-11 (звонок бесплатный), а также по номеру телефона комитета по делам молодежи администрации города Барнаула – 37-03-65 (с 8:00 до 17:00 в будние дни).

Ранее amic.ru писал о том, что активисты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае вместе с депутатами Барнаульской городской думы в рамках традиционной акции ОНФ "Новогоднее чудо" и всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе поздравили с наступающим Новым годом пациентов двух больниц.