Бдительная жительница Барнаула не попалась на уловку мошенников

45-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию с сообщением о попытке мошенничества. Горожанке позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Собеседник попытался убедить женщину, что на ее счету происходят несанкционированные списания денег. Для отмены транзакций он попросил назвать данные банковской карты и коды из SMS-сообщение либо снять деньги и переложить их на безопасный счет.

"Женщина поняла, что общается с мошенником. Она прервала разговор и сохранила свои деньги, не пополнив печальную статистику", — рассказали в полиции.

Ранее юрист Дмитрий Константинов рассказал, что даже если позвонивший незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка, не стоит терять бдительность и диктовать ему пароли и ПИН-коды от интернет-банка. По его словам, кредитные организации никогда не запрашивают у клиентов такие сведения.