Около 80 единиц снегоуборочной техники выведут на улицы Барнаула 5 марта

5 марта в уборке дорог задействуют до 81 единицы техники. 100 дворников и 39 грузчиков вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши, пишет пресс-служба мэрии.

В ночь с 4 на 5 марта с улиц Барнаула вывезли 2325 кубометров снега. На дорогах работали 105 единиц техники.

Снег вывозили с проспектов Ленина, Социалистического, Строителей, участков улиц Ядринцева, Пионеров, Мерзликина, Покровской, А. Петрова, Энтузиастов, Павловского тракта.

Ранее алтайский Гидрометцентр предупредил о том, что в край возвращается непогода. Штормпрогноз передали на вторую половину пятницы, 5 марта, а также сутки субботы, 6 марта.