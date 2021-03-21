Такой день. Массовое ДТП на барнаульской парковке и рост цен на "котлеты с пюрешкой"

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 21 марта.

77 403 жителя Алтайского края получили прививку против коронавирусной инфекции. Из них 50 696 человек получили два компонента вакцины и полностью прошли вакцинацию.

Водитель за рулём Mercedes Benz E200 залетел на парковку возле дома на улице Сергея Ускова, 42, и протаранил четыре автомобиля. Двух пассажиров иномарки доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Суточный рацион жителей Барнаула вырос с начала 2021 года на 22% и составил 329 рублей. Согласно подсчётам специалистов проекта "Котлета с пюрешкой", это наибольший рост среди всех городов России.

Алтайский край занял 67-е место в рейтинге отчаяния. Эксперт в области стратегического планирования Наталия Андреева проанализировала причины отчаяния россиян и выяснила, что чем выше валовой региональный продукт, тем ниже количество смертей и болезней от отчаяния.

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 13 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. В лабораториях подтвердили 111 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших теперь составляет 46 079. Выздоровели всего 41 166 (+101) человек.