АКЗС объявит о выборах в региональный парламент на внеочередной сессии

В июне пройдёт внеочередная сессия АКЗС. На ней объявят дату выборов нового созыва краевого парламента, сообщает Telegram-канал "Молотов".
"В июне состоится внеочередная сессия краевого парламента (10 либо 17 июня), на которой будут назначены выборы в АКЗС и дан старт предстоящей избирательной кампании", – говорится в сообщении.
По информации "Политсибру", сессия состоится 18 июня. Отмечается, что это будет единственное июньское заседание краевого парламента. В июле депутаты отправятся на каникулы, а в конце августа они в последний раз соберутся на сессию седьмого созыва.
Майская сессия пройдёт 27 числа.
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