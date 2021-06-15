Более 16 тысяч семей в Алтайском крае получают выплату при рождении третьего ребёнка

По данным Минсоцзащиты, в Алтайском крае 16 409 многодетных семей получают ежемесячное пособие при рождении третьего ребёнка. Выплаты производятся в рамках проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография".

Одна из таких семей – Егор и Ольга Панковы из Камня-на-Оби, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Нам очень помогают выплаты на третьего ребёнка по национальному проекту "Демография". Родители знают, как много требуется денег, чтобы обеспечить детей. Старшую дочь собрать в школу, среднюю – в детский сад, а сколько вещей нужно младенцам... Благодаря поддержке от государства мы можем приобрести всё самое необходимое для детей: подгузники, детское питание, одежду, игрушки. Мы с мужем зарабатываем, но чтобы обеспечить троим детям настоящее счастливое детство, нужны не только наша любовь и забота – их в избытке, но и немало средств. Спасибо государству за такую весомую поддержку семей с детьми", – рассказала Ольга.