Алтайский край оказался почти в конце рейтинга по уровню благосостояния семей

Алтайский край занял 81-е место из 85 в рейтинге регионов России по благосостоянию семей за 2020 год. По подсчётам экспертов, в семьях с двумя детьми, живущих в регионе , после минимальных расходов остаётся 9,8 тысячи рублей, а в семьях с одним – 21 тысяча рублей.

Как сообщает РИА Новости, в среднем по России показатель составил 41,8 тысячи рублей для семей с двумя детьми и 53 тысячи – для семей с одним.

Лидером по благосостоянию оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (105 и 119 тысяч рублей), второе место заняла Сахалинская область (75 и 89,7 тысяч ), третье – Москва (73 и 84 тысячи рублей). Также в первую пятёрку вошли Чукотка (68 и 82 тысячи) и Магаданская область (64 и 80 тысяч).

Хуже всего ситуация оказалось в Кабардино-Балкарии (2,3 и 16 тысячи рублей), Ивановской области (4,9 и 16 тысячи рублей), Чеченской Республике (5,8 и 17 тысяч рублей) и Псковской области (7,8 и 19,9 тысячи рублей).