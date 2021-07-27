Глава Алтайского края ответил на вопрос о введении пропусков по QR-кодам

В Алтайском крае не рассматривают введение QR-кодов по примеру Москвы, заявил 27 июля в ходе пресс-конференции глава Алтайского края Виктор Томенко.
"У меня тоже есть QR-код, где его применить в Алтайском крае, не знаю", – отметил Томенко.
По его словам, во многих учреждениях действует ограничение по наполняемости, а также масочный режим и особый входной контроль. В связи с этим в системе QR-кодов сейчас нет необходимости, констатировал губернатор.
Напомним, что систему QR-кодов для входа в заведения общепита и на массовые мероприятия ввели в Москве в конце июня. Ограничение ввели для людей старше 18 лет, а несовершеннолетние могли посещать кафе и мероприятия в сопровождении взрослых.
Получить QR-код можно было на основании сертификата о вакцинации, сведений о перенесённом за последние полгода коронавируса или же отрицательный ПЦР-тест.
Позднее коды начали спрашивать и на входе в некоторые музеи. Власти тогда отмечали, что в будущем системы могут распространить и на другие отрасли, в том числе на общественный транспорт.
При этом после первых дней действия QR-кодов доходы заведений общепита упали почти вдвое, что, вероятно, и стимулировало рестораторов к вакцинации работников.
С 19 июля власти Москвы отменили QR-коды в кафе, музеях и на массовых мероприятиях.
Комментарии
А где можно почитать пресс-конференцию целиком?
Аусвайсы вводят.
С 19 июля власти Москвы отменили QR-коды в кафе, музеях и на массовых мероприятиях.
В Москве владельцы кафе и ресторанов буквально сразу послали Собянина в пешее эротическое путешествие с его qr- кодами и продолжили пускать в заведения всех желающих. Поэтому и отменили, поняли, что не на тех напали со своими рекомендациями.
Поэтому и отменили, поняли, что не на тех напали со своими рекомендациями.
Говорят, что нет, не поэтому. Интернет читайте!
27.07.2021 15:49
- гость -
А зачем мне его читать? Бываю в Москве по два раза в месяц, хожу в там в кафе и рестораны, знаю все из первых уст.
Возмещать убытки рестораторам никто не собирался, поэтому все дружно наплевали на эти рекомендации и продолжили работать как работали.
а зря
Что значит не выполняют указание? Оштрафовать тогда от 100 до 300 т.р. и приставам решение.. Сразу будут слушаться.
27.07.2021 16:57
- гость -
Уже отменили всё. Еще 19 июля.
Не прокатило)))