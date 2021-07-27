Глава Алтайского края ответил на вопрос о введении пропусков по QR-кодам

В Алтайском крае не рассматривают введение QR-кодов по примеру Москвы, заявил 27 июля в ходе пресс-конференции глава Алтайского края Виктор Томенко.

"У меня тоже есть QR-код, где его применить в Алтайском крае, не знаю", – отметил Томенко.

По его словам, во многих учреждениях действует ограничение по наполняемости, а также масочный режим и особый входной контроль. В связи с этим в системе QR-кодов сейчас нет необходимости, констатировал губернатор.

Напомним, что систему QR-кодов для входа в заведения общепита и на массовые мероприятия ввели в Москве в конце июня. Ограничение ввели для людей старше 18 лет, а несовершеннолетние могли посещать кафе и мероприятия в сопровождении взрослых.

Получить QR-код можно было на основании сертификата о вакцинации, сведений о перенесённом за последние полгода коронавируса или же отрицательный ПЦР-тест.

Позднее коды начали спрашивать и на входе в некоторые музеи. Власти тогда отмечали, что в будущем системы могут распространить и на другие отрасли, в том числе на общественный транспорт.

При этом после первых дней действия QR-кодов доходы заведений общепита упали почти вдвое, что, вероятно, и стимулировало рестораторов к вакцинации работников.

С 19 июля власти Москвы отменили QR-коды в кафе, музеях и на массовых мероприятиях.