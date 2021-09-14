В Минпросвещения объяснили, как могла появиться ссылка на порно в учебнике английского

Ссылка на порно в учебнике по английскому может быть ошибкой технического характера, заявили в Минпросвещения РФ. Сейчас ведомство пересматривает все экспертные заключения по учебнику, он будет отозван.
Ранее жительница Барнаула, помогая делать уроки английского дочке-шестикласснице, перешла по ссылке из учебника Spotlight издательства "Просвещение" и попала на порносайт. Такой контент практически одновременно заметили родители и в других городах страны. Причём речь идёт об изданиях разных лет: 2008, 2014 и 2021 годов.
В Минпросвещения заявили, что пересмотрят экспертные заключения по учебнику и отзовут его. Там подчеркнули, что после включения учебников в федеральный перечень случаи выявленных ошибок за последние годы единичны. Одна из них, возможно, и была допущена в учебнике по английскому. Результаты проверки опубликуют позднее.
"По предварительной информации, ошибка могла носить технический характер: переизданный несколько раз учебник содержал данную картину в прежних редакциях, однако же в 2021 году отображённый сайт стал вести на запрещённый недопустимый контент. По сообщению издателя, онлайн-версия учебника уже исправлена. Информация о недопустимом контенте отображённого сайта направлена также в Роскомнадзор. Проанализировав текущие экспертизы по данному учебнику, научно-методический совет по учебникам поставит на вид данную ситуацию для экспертов и рецензентов", – говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.
Ранее в пресс-службе Минобра Алтайского края сообщили, что скандальные учебники у детей изымут и заменят другими. Это же пообещали в издательстве "Просвещение", добавив, что готовы сделать это бесплатно.
Комментарии
Такие времена сейчас — родители помогают детям делать домашку по иностранному языку...
Минпросвещения России пересмотрит заключения экспертов по учебнику английского языка, где была опубликована иллюстрация ссылки на порносайт. Ошибка могла носить технический характер, сам учебник будет отозван, сообщили ТАСС
Достало уже всё с этими учебниками. Сколько человек в классе столько и версий разных учебников. Номера заданий не совпадают. Потом дети виноваты, что не те номера выполнили.
Такие вот времена.
"ПРОСВЕЩЕНЕИЕ" -шкурное издательство втихую приватизировало советские учебники
А что за задание должны выполнить учащиеся, посетив порносайт? Неужели...
14.09.2021 11:19
Виктор
Такие времена сейчас — родители помогают детям делать домашку по иностранному языку...
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Что сделаешь, если некоторые учителя словно с цепи сорвались - задают столько, что одному сделать невозможно. Например, в 6 классе по английскому обычное задание на дом: пять упражнений; составить топик на текст из учебника и выучить наизусть. Это значит проанализировать текст, убрать из него второстепенное, выделить главное, т.е. составить этот топик. А потом его выучить. Английский четыре раза в неделю, т.е. такие задания практически каждый вечер нужно было делать. И это помимо других уроков.
Что сделаешь, если некоторые учителя словно с цепи сорвались
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Вопросы, пожалуйста, к составителям программ. Учителя им следуют. Отступления, послабления, изменения караются строго. Невыполнение учебного плана и капут! Идите в бизнес!