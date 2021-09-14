В Минпросвещения объяснили, как могла появиться ссылка на порно в учебнике английского

Ссылка на порно в учебнике по английскому может быть ошибкой технического характера, заявили в Минпросвещения РФ. Сейчас ведомство пересматривает все экспертные заключения по учебнику, он будет отозван.

Ранее жительница Барнаула, помогая делать уроки английского дочке-шестикласснице, перешла по ссылке из учебника Spotlight издательства "Просвещение" и попала на порносайт. Такой контент практически одновременно заметили родители и в других городах страны. Причём речь идёт об изданиях разных лет: 2008, 2014 и 2021 годов.

В Минпросвещения заявили, что пересмотрят экспертные заключения по учебнику и отзовут его. Там подчеркнули, что после включения учебников в федеральный перечень случаи выявленных ошибок за последние годы единичны. Одна из них, возможно, и была допущена в учебнике по английскому. Результаты проверки опубликуют позднее.

"По предварительной информации, ошибка могла носить технический характер: переизданный несколько раз учебник содержал данную картину в прежних редакциях, однако же в 2021 году отображённый сайт стал вести на запрещённый недопустимый контент. По сообщению издателя, онлайн-версия учебника уже исправлена. Информация о недопустимом контенте отображённого сайта направлена также в Роскомнадзор. Проанализировав текущие экспертизы по данному учебнику, научно-методический совет по учебникам поставит на вид данную ситуацию для экспертов и рецензентов", – говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Ранее в пресс-службе Минобра Алтайского края сообщили, что скандальные учебники у детей изымут и заменят другими. Это же пообещали в издательстве "Просвещение", добавив, что готовы сделать это бесплатно.