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В Минпросвещения объяснили, как могла появиться ссылка на порно в учебнике английского

, ИА "Амител"
Учебник отзовут

Ссылка на порно в учебнике по английскому может быть ошибкой технического характера, заявили в Минпросвещения РФ. Сейчас ведомство пересматривает все экспертные заключения по учебнику, он будет отозван.

Ранее жительница Барнаула, помогая делать уроки английского дочке-шестикласснице, перешла по ссылке из учебника Spotlight издательства "Просвещение" и попала на порносайт. Такой контент практически одновременно заметили родители и в других городах страны. Причём речь идёт об изданиях разных лет: 2008, 2014 и 2021 годов.

В Минпросвещения заявили, что пересмотрят экспертные заключения по учебнику и отзовут его. Там подчеркнули, что после включения учебников в федеральный перечень случаи выявленных ошибок за последние годы единичны. Одна из них, возможно, и была допущена в учебнике по английскому. Результаты проверки опубликуют позднее.

"По предварительной информации, ошибка могла носить технический характер: переизданный несколько раз учебник содержал данную картину в прежних редакциях, однако же в 2021 году отображённый сайт стал вести на запрещённый недопустимый контент. По сообщению издателя, онлайн-версия учебника уже исправлена. Информация о недопустимом контенте отображённого сайта направлена также в Роскомнадзор. Проанализировав текущие экспертизы по данному учебнику, научно-методический совет по учебникам поставит на вид данную ситуацию для экспертов и рецензентов", – говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Ранее в пресс-службе Минобра Алтайского края сообщили, что скандальные учебники у детей изымут и заменят другими. Это же пообещали в издательстве "Просвещение", добавив, что готовы сделать это бесплатно.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

14.09.2021 11:19
Виктор

Такие времена сейчас — родители помогают детям делать домашку по иностранному языку...

14.09.2021 11:45
гость

Минпросвещения России пересмотрит заключения экспертов по учебнику английского языка, где была опубликована иллюстрация ссылки на порносайт. Ошибка могла носить технический характер, сам учебник будет отозван, сообщили ТАСС

14.09.2021 11:49
- гость -

Достало уже всё с этими учебниками. Сколько человек в классе столько и версий разных учебников. Номера заданий не совпадают. Потом дети виноваты, что не те номера выполнили.

14.09.2021 11:50
- гость -

Такие вот времена.

14.09.2021 11:50
- гость -

"ПРОСВЕЩЕНЕИЕ" -шкурное издательство втихую приватизировало советские учебники

14.09.2021 11:57
- гость -

А что за задание должны выполнить учащиеся, посетив порносайт? Неужели...

14.09.2021 12:35
- гость -

14.09.2021 11:19
Виктор
Такие времена сейчас — родители помогают детям делать домашку по иностранному языку...
---------
Что сделаешь, если некоторые учителя словно с цепи сорвались - задают столько, что одному сделать невозможно. Например, в 6 классе по английскому обычное задание на дом: пять упражнений; составить топик на текст из учебника и выучить наизусть. Это значит проанализировать текст, убрать из него второстепенное, выделить главное, т.е. составить этот топик. А потом его выучить. Английский четыре раза в неделю, т.е. такие задания практически каждый вечер нужно было делать. И это помимо других уроков.

14.09.2021 17:03
- гость -

Что сделаешь, если некоторые учителя словно с цепи сорвались
---
Вопросы, пожалуйста, к составителям программ. Учителя им следуют. Отступления, послабления, изменения караются строго. Невыполнение учебного плана и капут! Идите в бизнес!

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