Секс-просвет. Родители школьников в Барнауле нашли в учебнике английского ссылку на порно

Жительница Барнаула Юлия К., помогая делать уроки по английскому языку дочке-шестикласснице, перешла по ссылке из учебника и попала на порносайт. Об этом женщина рассказала amic.ru.

Ссылка на "самый запоминающийся урок" указана на одной из первых страниц учебника Spotlight для шестого класса.



"Обычная тема для школьников: знакомство, паспорт, какой у тебя документ и так далее. И вот мелкими буквами в конце одной карты указана ссылка на сайт. Я по этой ссылке пошла. И вот пришла. Просто в шоке. Официальный учебник английского! Для детей шестого класса! Неужели раньше никто не замечал? Если уж честно, то и само название сайта тоже указывало на определённый контент", – говорит Юлия.

Ссылка находится в левом нижнем углу карточки, имитирующей спортивный абонемент, в главе учебника под названием Who are you? ("Кто ты?"). Портал, на который она ведёт, англоязычный, так что некоторую практику по английскому ребёнок всё же получал, одновременно напитываясь и другими знаниями.

"Интересный контент" в учебниках Spotlight практически одновременно заметили родители шестиклассников в разных регионах России: Волгограде, Санкт-Петербурге, Краснодаре. Причём речь идёт об изданиях разных лет: 2008, 2014 и 2021 годов, пишут Kub Mash и "Фонтанка".

Эта же ссылка есть и в электронной версии учебника.

"Фонтанка" выяснила, что портал, на который ведёт скандальная ссылка, в 2001 году был посвящён национальной спортивной конференции геев, прошедшей в Бостоне. После этого у домена несколько раз менялся владелец.

В пресс-службе Минпросвещения России заявили, что ошибка могла иметь технический характер: "По предварительной информации, ошибка могла носить технический характер: переизданный несколько раз учебник содержал данную картину в прежних редакциях, однако же в 2021 году отображённый сайт стал вести запрещённый недопустимый контент. По сообщению издателя, онлайн-версия учебника уже исправлена", – цитирует ТАСС сообщение Минпросвещения.

РБК указывает, что учебник, на содержание которого жалуются родители, неоднократно проходил государственную экспертизу и экспертизы негосударственных организаций. В Минпросвещении в ответ уверили, что "научно-методический совет по учебникам поставит на вид данную ситуацию для экспертов и рецензентов".

Вечером 13 сентября ТАСС сообщил, что издательство "Просвещение" (которое и выпускает учебник) обратилось с просьбой к Роскомнадзору заблокировать сайт, на который ведёт ссылка, и приостановило распространение учебников.

В пресс-службе Минобра Алтайского края сообщили, что скандальные учебники у детей изымут и заменят другими. Это же пообещали и в издательстве "Просвещение", добавив, что готовы сделать это бесплатно. "В ближайшее время издательство объявит о формате и механизмах обмена указанного учебника", цитирует сообщение компании РБК.