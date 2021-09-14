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Секс-просвет. Родители школьников в Барнауле нашли в учебнике английского ссылку на порно

, ИА "Амител"
Эти уроки английского школьники точно не забудут

Жительница Барнаула Юлия К., помогая делать уроки по английскому языку дочке-шестикласснице, перешла по ссылке из учебника и попала на порносайт. Об этом женщина рассказала amic.ru.  

Ссылка на "самый запоминающийся урок" указана на одной из первых страниц учебника Spotlight для шестого класса. 


"Обычная тема для школьников: знакомство, паспорт, какой у тебя документ и так далее. И вот мелкими буквами в конце одной карты указана ссылка на сайт. Я по этой ссылке пошла. И вот пришла. Просто в шоке. Официальный учебник английского! Для детей шестого класса! Неужели раньше никто не замечал? Если уж честно, то и само название сайта тоже указывало на определённый контент", – говорит Юлия.

Ссылка находится в левом нижнем углу карточки, имитирующей спортивный абонемент, в главе учебника под названием Who are you? ("Кто ты?"). Портал, на который она ведёт, англоязычный, так что некоторую практику по английскому ребёнок всё же получал, одновременно напитываясь и другими знаниями.

"Интересный контент" в учебниках Spotlight практически одновременно заметили родители шестиклассников в разных регионах России: Волгограде, Санкт-Петербурге, Краснодаре. Причём речь идёт об изданиях разных лет: 2008, 2014 и 2021 годов, пишут Kub Mash и "Фонтанка".

Эта же ссылка есть и в электронной версии учебника.

"Фонтанка" выяснила, что портал, на который ведёт скандальная ссылка, в 2001 году был посвящён национальной спортивной конференции геев, прошедшей в Бостоне. После этого у домена несколько раз менялся владелец.

В пресс-службе Минпросвещения России заявили, что ошибка могла иметь технический характер: "По предварительной информации, ошибка могла носить технический характер: переизданный несколько раз учебник содержал данную картину в прежних редакциях, однако же в 2021 году отображённый сайт стал вести запрещённый недопустимый контент. По сообщению издателя, онлайн-версия учебника уже исправлена", – цитирует ТАСС сообщение Минпросвещения.

РБК указывает, что учебник, на содержание которого жалуются родители, неоднократно проходил государственную экспертизу и экспертизы негосударственных организаций. В Минпросвещении в ответ уверили, что "научно-методический совет по учебникам поставит на вид данную ситуацию для экспертов и рецензентов". 

Вечером 13 сентября ТАСС сообщил,  что издательство "Просвещение" (которое и выпускает учебник) обратилось с просьбой к Роскомнадзору заблокировать сайт, на который ведёт ссылка, и приостановило распространение учебников.

В пресс-службе Минобра Алтайского края сообщили, что скандальные учебники у детей изымут и заменят другими. Это же пообещали и в издательстве "Просвещение", добавив, что готовы сделать это бесплатно. "В ближайшее время издательство объявит о формате и механизмах обмена указанного учебника", цитирует сообщение компании РБК.


Комментарии

14.09.2021 09:52
- гость -

ШОК!!!.СЕНСАЦИЯ.!!!а в стране на минуточку нет секаса.интернета.ссылок НИГДЕ и ТНТ отменили как назло

14.09.2021 10:00
- гость -

14.09.2021 09:52
Ты своим отпрыскам секс с детсада будешь показывать, чтоб знали в чем ты спец. Маладец.

14.09.2021 10:01
- гость -

Роскомнадзор заблокировал ссылку - и хватит действий. Особенно любопытные школьники, конечно могут обойти блокировку, но такие и найдут все что требуется и в другом месте.

14.09.2021 10:03
- гость -

Дети уже все везде сами знают.

14.09.2021 10:13
- гость -

"а вы на шкаф залезьте!"

14.09.2021 10:20
- гость -

Прочитали пост на Пикабу и попёрлись по ссылке,первооткрыватели хреновы...

14.09.2021 10:21
Гость

А что это родители взбунтовались? Вроде все были рады и учительнице в купальнике, и учительнице танцующий танец живота на линейке, и типа учителя тоже люди, так вот вам результат всего, а что тут такого, что хотели то и получаете

14.09.2021 10:30
- гость -

Где ссылка-то? Ничего не видно

14.09.2021 10:32
- гость -

требуем ссылку в студию

14.09.2021 10:38
- гость -

Надо же. В английской книжке обнаружили ссыль на англосайт. Ужосс.

14.09.2021 10:45
- гость -

Вспомнился анекдот Трахтенберга, про генерала в купе и эту святую женщину которая увидела ссылку. Жаль анекдот матершиный, а суть все та же. При этой женщине такое....

14.09.2021 10:46
- гость -

ну а че? 6 класс, 12 лет, уже пора )))

14.09.2021 10:56
Катя

поставьте дома родительский контроль и никаких сайтов. Родителей на курсы по инфобезопасности.

14.09.2021 12:01
- гость -

Какие у нас, судя по комментариям, люди лояльные. Детям в 6-м классе откровенную порнуху в учебнике прописали. Да ничего страшного, они все знают. Да что ж мамки раскудахтались. Да поставьте контроль.
Т.е. получается вполне себе штатная ситуация, это у родителей какое-то старомодное представление о просвещении.

14.09.2021 12:04
- гость -

То есть раньше (2008, 2014) порно про геев можно было? Или там геи без порно? Тогда как объясняли, кто такие геи?

14.09.2021 12:10
- гость -

Батю к компьютеру не подпускайте больше

14.09.2021 12:11
- гость -

10:03- гость - Дети уже все везде сами знают.

Может быть и знают, но неужели тебе балбесу еще надо объяснять, что в школьных учебниках для любого класса не должно быть ссылок на порносайты?

14.09.2021 12:17
- гость -


14.09.2021 12:11
- гость -
Вас видимо не учили в школе в семье что ТЫКАТЬ незнакомому человеку нельзя. Хотя чему можно научить такое.

14.09.2021 12:43
- гость -

12:17 - гость -
Балбес он и есть балбес, как его не кличь...

14.09.2021 15:51
Fkt

эх. не о том волнуетесь мамонты старой закалки. Лучше бы подумали о том что секс-просвещение тема в России запретная, сами родители стесняются обсуждать эти темы с детьми. И как результат все знания о сексе подросток получает от 12летних экспертов сверстников и из интернета. А ситуация с учебником - курьез. Замажьте маркером и делов то.

14.09.2021 16:17
- гость -

14.09.2021 15:51
Fkt
эх. не о том волнуетесь мамонты старой закалки.

от вас всегда только глупость. Школьникам 12 лет не нужны порносайты.
хотите просвещать своих детей , и делать это публично , как в германии???
какую цель это несет и какой скрытый смысл в этом, ты как взрослый хоть понимаешь?

14.09.2021 16:24
- гость -


14.09.2021 12:43
- гость -
Вы весьма самокритичны.

14.09.2021 16:57
- гость -

от вас всегда только глупость. Школьникам 12 лет не нужны порносайты.
---
Боитесь, что ваши детки узнают то, о чем они уже знают давным-давно? Вроде бы уже первая треть 21 века на исходе, а дремучесть некоторых индивидуумов просто зашкаливает! Скажу даже больше, некоторые из них уже активно ЭТИМ занимаются!

14.09.2021 17:12
- гость -

Вас видимо не учили в школе в семье что ТЫКАТЬ незнакомому человеку нельзя. Хотя чему можно научить такое.
Бабуль, топай на скамейку у подъезда!

14.09.2021 17:20
- гость -

Скажу больше, в возрасте 7-ми лет мы знали, откуда берутся дети, что такое оральный секс, кто такие гомосексуалисты (их тогда другим словом называли). Это был 1974 год.
И еще, нецензурные названия половых органов мы знали в детском саду. В СССР родители с детьми не беседовали, но дети все знали от сверстников. И у нас одна одноклассница начала половую жизнь в 5 классе со старшеклассниками.

14.09.2021 17:23
- гость -

Бабуль, топай на скамейку у подъезда!

Это ты Стелле Штань говоришь?

14.09.2021 17:46
- гость -

14.09.2021 17:20
- гость -
Подтверждаю. Было такое.

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