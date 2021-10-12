Главврача барнаульской поликлиники оштрафовали за задержку лекарств девочке-инвалиду

Барнаульский суд оштрафовал на 15 тыс. рублей главного врача 3-й детской поликлиники Раису Леер. Причиной стала задержка лекарств для девочки-инвалида, сообщает "Толк".

Поводом для судебных разбирательств стала жалоба от жительницы Барнаула на проблемы с предоставлением дорогих препаратов, жизненно необходимых для ребёнка. Когда семья стала добиваться положенных лекарств, девочку насильно госпитализировали в больницу. По словам матери, это причинило дочери моральный вред.

Как сказано в постановлении суда, ребёнку не была оказана в должной степени амбулаторная медицинская помощь, а медики не соблюдали порядок диспансерного наблюдения, который необходим для предупреждения возможных осложнений заболевания. Как показала проверка, поликлиника не организовывала своевременную консультацию врачей-специалистов, диагностику и лабораторные исследования.

Мать ребёнка-инвалида посчитала наказание слишком мягким. По её словам, даже после суда врачи не начали оказывать её дочери должную помощь.

"Меня вообще всё не устраивает, только злит больше. Доктора к нам до сих пор не ходят, не наблюдают ребёнка. Пока кипиш был с привлечением СМИ, все бегали. Потом забыли. Недавно дочь ОРВИ заболела, врачи игнорируют, лечу сама. Спрашиваю в аптеке, что можно, а что нельзя давать ребёнку, учитывая её заболевания и лекарства, которые она принимает", – возмущена женщина.