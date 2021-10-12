Главврача барнаульской поликлиники оштрафовали за задержку лекарств девочке-инвалиду

Барнаульский суд оштрафовал на 15 тыс. рублей главного врача 3-й детской поликлиники Раису Леер. Причиной стала задержка лекарств для девочки-инвалида, сообщает "Толк".
Поводом для судебных разбирательств стала жалоба от жительницы Барнаула на проблемы с предоставлением дорогих препаратов, жизненно необходимых для ребёнка. Когда семья стала добиваться положенных лекарств, девочку насильно госпитализировали в больницу. По словам матери, это причинило дочери моральный вред.
Как сказано в постановлении суда, ребёнку не была оказана в должной степени амбулаторная медицинская помощь, а медики не соблюдали порядок диспансерного наблюдения, который необходим для предупреждения возможных осложнений заболевания. Как показала проверка, поликлиника не организовывала своевременную консультацию врачей-специалистов, диагностику и лабораторные исследования.
Мать ребёнка-инвалида посчитала наказание слишком мягким. По её словам, даже после суда врачи не начали оказывать её дочери должную помощь.
"Меня вообще всё не устраивает, только злит больше. Доктора к нам до сих пор не ходят, не наблюдают ребёнка. Пока кипиш был с привлечением СМИ, все бегали. Потом забыли. Недавно дочь ОРВИ заболела, врачи игнорируют, лечу сама. Спрашиваю в аптеке, что можно, а что нельзя давать ребёнку, учитывая её заболевания и лекарства, которые она принимает", – возмущена женщина.
Комментарии
Вот почему не привлекают к ответственности врачей психиатров за неоказание помощи , всегда выписывают неэффективные препараты. Мотивировка одна - у нас ничего другого нет в закупках. А потом удивляемся количеству суицидников после "лечения"! Зато карательная психиатрия на высоте - никто не попадает под уголовное преследование, можно вскрывать им двери квартир, избивать родственников, хватать и выволакивать людей спящих ночью! И ничего!
Очень жалко врача(((
12.10.2021 14:19
гость поддержу....почему то после последнего абзаца, реально врача стало жаль. Присосалась такая вот "яжемать". Нашла козла отпущения. А врач то и не виноват может, у нас ВСЯ медицина прогнила от вышестоящих известных лиц, а судами замотает и нервы попортит штатному врачу. ИЗ такого числа люди, которые жалобы пишут на то, как их чадо занозу в мягкое место на лавочке загнал, или с горки скатился и ударился....из за таких у нас теперь нету горок и ограничен зоопарк. футакойбыть. Всё пытаются жалость к себе привлечь. Да ребенок инвалид, сочуствую, но это не дает право себя вести пупом земли.
Мы ходим в эту поликлинику на Малом Прудском, и никогда не было, что бы врач не пришёл по звонку. Да детишки болеют, особенно сейчас, по телефону всегда записывают всегда приходят и всё что нужно выписывают. Две недели назад к дочке молодая добрая девушка приезжала, посмотрела послушала ребенок потом спрашивал когда тётя ещё раз придёт.