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Ещё больше 4G: Билайн увеличил покрытие LTE в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Оператор традиционно делится хорошими новостями о расширении зоны покрытия мобильной связи 

В 2021 году Билайн активно работал над увеличением покрытия 4G в спальных районах, новостройках и в пригороде Барнаула, Рубцовска, Бийска. Сигнал стал настолько сильным и стабильным, что необязательно даже подключаться к Wi-Fi: интернет оператора "тянет" множество домашних запросов, таких как просмотр онлайн видео в большом разрешении, прослушивание музыки и, конечно, регулярный мониторинг обновлений социальных сетей.

Множество новых вышек связи появилось и на территории Алтайского края. Жители сравнительно небольших отдалённых населённых пунктов стали немного ближе к своим родным и близким, проживающим в других городах и сёлах: ведь созваниваться по видеосвязи, обмениваться фото и видео в мессенджерах в обновлённой сети 4G не составит труда. 

"Без преувеличения скажу, что земляки могут гордиться покрытием 4G Билайн в Алтайском крае. На сегодняшний день оно является одним из лучших. Шаг за шагом мы идём к обеспечению максимально бесшовного покрытия, но уже сейчас мы готовы обеспечить абонентам полный комфорт в процессе пользования услугами", – сказал директор Алтайского отделения Билайн Анатолий Захаров

В число территорий с обновлённым покрытием связью четвёртого поколения, где сигнал стал увереннее и надёжнее, вошли:

  • Железнодорожный вокзал на пл. Победы;
  • Индустриальный район – ул. Власихинская, ул. Малахова, ул. Омская, ул. 42 Краснознаменной Бригады, ул. Балтийская, Северный Власихинский проезд, ул. Гридасова, рынок "Янтарный" на ул. Сухэ-Батора;
  • Центральный район – ул. Мамонтова, ул. Промышленная, ул. Тяптина, ул. Интернациональная, ул. Ползунова;
  • Ленинский район – ул. Германа Титова, ул. Гущина, ул. Юрина;
  • Октябрьский район – ул. Водопроводная, ул. Фабричная.

А также "Олимпийский" м-н, ул. Лазурная; "Озёрный" м-н, ул. Монтажников; м-н "Осипенко", ул. Красный Текстильщик; посёлок Солнечная поляна, пер. Закатный; Павловский тракт в районе мебельного центра "Москва", в непосредственной близости с автосалонами; ТРЦ "Европа" и ТЦ "Лето"; внутри ТЦ "Алтай" на пр. Космонавтов.

Пригород Барнаула: г. Новоалтайск, с. Фирсово, с. Зудилово, ЗАТО Сибирский, п. Мохнатушка, с. Боровиха, п. Бельмесево, РП Научный городок, с. Лебяжье, а также ближайший пригород Барнаула – ул. Силикатная, ул. Трактовая, Павловский тракт, Правобережный тракт, Змеиногорский тракт, пр. Космонавтов, ул. Попова.

Бийск и пригород: ул. Нагорная, ул. Каховская, ул. Иркутская, ул. Разина, ул. Петра Мерлина, ул. Льнокомбинат, ул. Социалистическая, ул. Пугачёва, ул. Спекова, ул. Советская, ул. Тургенева, пер. Смольный; Бийский р-н – п. Пригородный, с. Первомайское, с. Верх-Катунское; Зональный р-н – п. Сафоновка, п. Новая Чемровка, с. Сростки.

Рубцовск и пригород: ул. Чаплыгина, Угловский тракт, Рабочий тракт; Рубцовский р-н – с. Пушкино, с. Половинкино, с. Саратовка, ст. Мамонтово.

Алтайский край: г. Яровое; г. Славгород; г. Заринск; г. Камень-на-Оби; Михайловский р-н – с. Михайловское; Суетский р-н – п. Добровольский; Красногорский р-н – с. Красногорское; Заринский р-н – ст. Голуха; Шелаболихинский р-н – с. Крутишка; Мамонтовский р-н – с. Мамонтово; Романовский р-н – с. Закладное; Завьяловский р-н – с. Завьялово; Солтонский р-н – недалеко от с. Ненинка, Первомайский р-н – с. Бобровка; Зональный р-н – с. Соколово; Павловский р-н – с. Прутской; Змеиногорский р-н – с. Саввушка.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

13.10.2021 15:02
Гость

А до Бобровки когда дойдут? 4-ый год слышу про строительство доп.вышки. Уходят люди в Теле2

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