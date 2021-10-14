Конкурс для "нормальных семей" оскорбил жителей Алтайского края

В Instagram-аккаунте алтайского Минсоцзащиты появился пост, который предложил женщинам из "нормальных" семей принять участие в конкурсе. Те, кто не попал в число "нормальных", заявили о дискриминации.

"Вы сможете увидеть большое количество тех, про кого говорить и показывать вот уже лет 30 не принято – положительных семей, которые умеют создавать крепкие ячейки общества! И мы гордимся, что в нашей стране таких большинство!" – сказано в тексте поста.

Однако изначально вместо "положительных семей", авторы написали слово "нормальных семей", что сильно не понравилось ряду подписчиков.

Скриншот первоначальной версии поста опубликовал "Толк".

Организаторами конкурса, который вызвал скандал, является организация "Экология Женщины", уточнили в комментариях под постом представители Минсоцзащиты.

"А многодетным отцам можно участвовать? Какое-то ущемление"; "А если женщина незамужняя? Что за дискриминация? Жесть какая-то! Вам не стыдно?"; "Дискриминация от соцзащиты – это сильно, конечно"; "В этом посте отвратительно буквально всё, начиная с того, что это реклама, заканчивая ущемлением разведённых и одиноких людей", – писали возмущённые пользователи.

В комментариях недовольным людям заявили, что если когда-нибудь будет проводиться конкурс для одиночек – им об этом расскажут.