Конкурс для "нормальных семей" оскорбил жителей Алтайского края

В Instagram-аккаунте алтайского Минсоцзащиты появился пост, который предложил женщинам из "нормальных" семей принять участие в конкурсе. Те, кто не попал в число "нормальных", заявили о дискриминации.
"Вы сможете увидеть большое количество тех, про кого говорить и показывать вот уже лет 30 не принято – положительных семей, которые умеют создавать крепкие ячейки общества! И мы гордимся, что в нашей стране таких большинство!" – сказано в тексте поста.
Однако изначально вместо "положительных семей", авторы написали слово "нормальных семей", что сильно не понравилось ряду подписчиков.
Скриншот первоначальной версии поста опубликовал "Толк".
Организаторами конкурса, который вызвал скандал, является организация "Экология Женщины", уточнили в комментариях под постом представители Минсоцзащиты.
"А многодетным отцам можно участвовать? Какое-то ущемление"; "А если женщина незамужняя? Что за дискриминация? Жесть какая-то! Вам не стыдно?"; "Дискриминация от соцзащиты – это сильно, конечно"; "В этом посте отвратительно буквально всё, начиная с того, что это реклама, заканчивая ущемлением разведённых и одиноких людей", – писали возмущённые пользователи.
В комментариях недовольным людям заявили, что если когда-нибудь будет проводиться конкурс для одиночек – им об этом расскажут.
Комментарии
Самое-то интересное, что больше всех, как всегда, возмущается тот, кто и не собирается участвовать
инстамамки забурлили..уууу
14.10.2021 13:40
Зато она красивая!
Здравствуйте. Конкурс проводится краевой социально-ориентированной общественной организацией «Экология Женщины». Информация о конкурсе была размещена для ознакомления и участия в нем женщин.
Небинарная певица Деми Ловато возмутилась термином «пришельцы», который используется по отношению к инопланетянам. В опубликованном порталом Pedestrian.tv интервью артистка заявила, что считает это слово унизительным.
«Я думаю, мы должны перестать называть их пришельцами, потому что этот термин унижает все, к чему применяется. Поэтому я люблю называть их инопланетянами!» — призналась исполнительница.
А я согласен с терминологией Минсоцзащиты. И категорически против тех кто возмутился и заявил о дискриминации.
Не нужно вестись на эту чушь.
В Америке тоже всё начиналось с дискриминации женщин, а теперь докатились до гея супермена. Нам тут в России не надо этого.
Дискременирует тебя этот конкурс - не участвуй.
Семьи, которые умеют создавать крепкие ячейки общества - нормальные. И это нормально. Которые не умеют - распадаются. Распадающиеся семьи, это ненормально
нормальные по их мнению это наверное те, кто курсы для "богинь" проходят )) упаси боже такой богиней становиться
А то, что только многодетные семьи могут участвовать их не возмутило?
Там не про нормальных богинь, а про нормальные семьи, а семья и богиня не одно и тоже
Вполне правильная формулировка, а замужние, тк конкурс призван привлечь внимание к правильным ценностям, полной семье, традициям и прочему. У людей сейчас столько мусора в голове, ущемили их блин))) Да понятно, что у одинокой мамы есть права, потребности и желания, только это не то к чему надо стремиться, это трагическое стечение обстоятельств, что семья распалась. Проведите для них другой конкурс))
подскажите критерии отнесения к нормальным
И что все так засветились? Правильно все написали, крепкая многодетная семья и должна считаться нормальной, а вот многодетная мать одиночка - это точно не нормально, как говорится если слаба на передок, что в этом нормального? Какая тут дискриминация то- налицо попытка дискредитации нормальных (полноценных) семей!
Может министро снова в Таиланде в пик пндемии?
Минсоц выпустила своих ботов, чтоб оправдаться. Лучше оглянитесь вокруг, кроме многодетных у нас есть еще семьи. Уже президент призвал обратить на них внимание, а вы все в каменном веке. Родила одна все падшая женщина, отвернемся,сделаем вид, что нет у нас таких
Замужние многодетные богини придумали себе ежегодный конкурс. Соцзащитники в своем посте о нем противопоставили нормальных ЛЮДЕЙ(!), создающих крепкие семьи, неким "плохим примерам", что тоже вполне объяснимо. А далее "комментаторы" самостоятельно заменили "нормальных ЛЮДЕЙ" на "нормальные СЕМЬИ" и, воспользовавшись поддержкой невнимательных сочувствующих, устроили некрасивое...