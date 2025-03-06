Алтайские предприниматели увеличили расчеты с самозанятыми

Такая динамика наблюдается и в целом по стране

06 марта 2025, 17:15, ИА Амител

Бизнесмен / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Представители среднего и малого бизнеса в разных регионах России стали активнее рассчитываться с самозанятыми, передают федеральные СМИ. Та же тенденция отмечается в Алтайском крае и Республике Алтай. Например, накануне о таком росте недавно сообщили в ВТБ.

Согласно данным банка, в 2024 году субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) значительно увеличили объем расчетов с самозанятыми, который вырос в четыре раза и достиг 90 миллионов рублей. Число переводов также продемонстрировало внушительный рост – в 4,6 раза, достигнув 1,2 тысячи транзакций.

В масштабах всей страны предприниматели закупили у самозанятых товары и услуги на сумму свыше 7,3 миллиарда рублей, что в 4,3 раза превышает показатели 2023 года. Общее количество переводов превысило 100 тысяч, что также в четыре раза больше, чем годом ранее.

Наибольший спрос среди клиентов МСП приходится на услуги самозанятых в сферах строительства и ремонта, транспорта, а также информационных технологий. Средний чек в этих направлениях по итогам года составил 65 тысяч рублей.

Географически наибольший объем расчетов с самозанятыми зафиксирован в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Среди регионов, где также наблюдается высокий уровень взаимодействия, выделяются Республика Татарстан, Свердловская и Иркутская области, Краснодарский край и Ростовская область.

"Растет не только интерес бизнеса к самозанятым, но и число самих специалистов. По итогам года мы зафиксировали двукратный рост аудитории личного кабинета самозанятого – до 130 тыс. человек, и в 2024 году они зарегистрировали в два раза больше чеков, чем годом ранее, – почти 300 тыс. на сумму 4,2 млрд рублей", – отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.