«Аквапарк на колесах». В Барнауле сняли на видео маршрутку, у которой из-под пола бил фонтан

В Барнауле в одной из маршруток сняли видео, как в салоне из дыры в полу хлещет фонтан, сообщает «Чёрное и Белое Барнаул».

Впрочем, сообщество указывает, что ролик мог быть снят и в другом городе.

«В Сети появилось видео с якобы барнаульской маршруткой, у которой дыра в полу. Кто-нибудь ехал на такой?» — говорится в сообщении.

В комментариях пользователи довольно спокойно и с юмором отреагировали на видеоролик.

«Да большое количество маршруток в таком состоянии», «Аквапарк на колёсах, прям как у меня в „Жигулях“», «Да это фонтан просто включили, чтобы поездка была приятной», — поделились своим мнением горожане.

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