Автоцентр ПМ-Авто стал официальным дилером корейской марки KGM – SsangYong на Алтае

18 декабря 2025, 10:10, ИА Амител erid: 2W5zFHGnpG8

Актер Владимир Вдовиченков / Иллюстрация предоставлена Автоцентром ПМ-Авто

Барнаульский Автоцентр ПМ-Авто получил статус официального дилера корейского бренда KGM* (до 2023 года известного покупателям как SsangYong*) в Алтайском крае. И приглашает оценить надежность и технологичность автомобилей южнокорейского производителя.

KGM – один из пионеров корейского авторынка. Уже 70 лет компания специализируется на производстве пассажирских автомобилей и сегодня экспортирует внедорожники в 126 стран мира.

С марта 2025 года бренд под именем KGM официально представлен на российском рынке. Компания – одна из немногих некогда ушедших азиатских и западных брендов, кто вернулся с официальными поставками. Теперь автомобили производителя – компактный кроссовер Tivoli*, семейный кроссовер Korando*, среднеразмерный внедорожник Torres* и брутальный рамный внедорожник Rexton* – стали доступны российским покупателям.

Автомобили бренда KGM (SsangYong) / Фото предоставлено Автоцентром ПМ-Авто

Каждую из моделей KGM отличает легендарное качество. Кузов выполнен из высокопрочной стали с двойной оцинковкой. Автомобили оснащены корейскими двигателями и японскими трансмиссиями. Системы полностью русифицированы, с поддержкой Apple Carplay* / Android Auto*. На все модели действует официальная гарантия 5 лет или 100 000 км.

Клиентам ПМ-Авто доступны все преимущества официального дилерского центра. Для покупателей действуют кредитные** и лизинговые программы, фирменная программа "Семейный автомобиль", трейд-ин.

Флагманские модели KGM – Korando, Torres и Rexton – уже сегодня в наличии у дилера. Детально ознакомиться и оценить динамику этих автомобилей можно на тест-драйве.

KGM ПМ-Авто

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 249в

Время работы: понедельник-пятница – с 09:00 до 18:00, суббота – с 10:00 до 14:00

Тел.: +7 (3852) 467-467

Cайт дилера: kgm-pm-avto22.ru

* KGM ("КейДжиЭм"); SsangYong ("Санг Йонг"); Tivoli ("Тиволи"); Korando ("Корандо"); Torres ("Торрес"); Rexton ("Рекстон"); Apple Carplay ("ЭплКарплей"); Android Auto ("Андроид Авто")

** Банк-партнер – ПАО "Совкомбанк"

ООО "ПМ-Авто"

