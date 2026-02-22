В Алтайском крае начинается прием заявлений на весеннюю охоту

Добыча селезней с использованием подсадных уток будет разрешена с 1 апреля по 6 мая

22 февраля 2026, 20:02, ИА Амител

Утки / Фото: unsplash.com / Bob Brewer
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края с 2 марта начинает прием заявлений на выдачу разрешений на добычу гусей (гуменника и белолобого), селезней уток в весенний сезон на территории общедоступных охотничьих угодий. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Добычу водоплавающей дичи, за исключением селезней уток с использованием живых подсадных уток, можно будет осуществлять с 7 по 16 апреля на территории следующих районов:

  • Алтайский;
  • Благовещенский;
  • Волчихинский;
  • Ельцовский;
  • Зональный;
  • Каменский;
  • Косихинский;
  • Красногорский;
  • Кулундинский;
  • Курьинский;
  • Мамонтовский;
  • Михайловский;
  • Новичихинский;
  • Петропавловский;
  • Ребрихинский;
  • Родинский;
  • Смоленский;
  • Советский;
  • Солонешенский;
  • Солтонский;
  • Тальменский;
  • Угловский.

В Рубцовском районе период охоты установлен с 27 марта по 7 апреля.

«Добыча селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток разрешена в период с 1 апреля по 6 мая на всей территории края. Сроки охоты на серую ворону установлены с 27 марта по 6 мая», — указали в ведомстве.

Прием заявлений будет производиться на улице Чкалова, 230, каб. 105. Время приема заявлений — понедельник-четверг с 08:00 до 17:00, пятница — с 08:00 до 16:00, обед с 13:00. Выходные дни — суббота и воскресенье.

Комментарии 5

гость

21:47:39 22-02-2026

убийство узаконенное

Гость

10:55:12 23-02-2026

гость (21:47:39 22-02-2026) убийство узаконенное...
Ты еще свинок на скотобойне пожалей. Совсем народ с ума сходит.

Юс

12:48:35 23-02-2026

гость (21:47:39 22-02-2026) убийство узаконенное... Представляете, сколько трупов в мясных отделах магазинов и на рынках...а..., вы, видимо вегетарианец(нка), и сколько трупиков птенцов уничтожаете в виде яиц...про рыбу вообще молчу

Гость

10:05:31 23-02-2026

Зато опасных псов стаи всюду...

гость

14:13:04 23-02-2026

Гость (10:05:31 23-02-2026) Зато опасных псов стаи всюду...... И лис, и ворон.

