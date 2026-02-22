В Алтайском крае начинается прием заявлений на весеннюю охоту

Добыча селезней с использованием подсадных уток будет разрешена с 1 апреля по 6 мая

22 февраля 2026, 20:02, ИА Амител

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края с 2 марта начинает прием заявлений на выдачу разрешений на добычу гусей (гуменника и белолобого), селезней уток в весенний сезон на территории общедоступных охотничьих угодий. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Добычу водоплавающей дичи, за исключением селезней уток с использованием живых подсадных уток, можно будет осуществлять с 7 по 16 апреля на территории следующих районов:

Алтайский;

Благовещенский;

Волчихинский;

Ельцовский;

Зональный;

Каменский;

Косихинский;

Красногорский;

Кулундинский;

Курьинский;

Мамонтовский;

Михайловский;

Новичихинский;

Петропавловский;

Ребрихинский;

Родинский;

Смоленский;

Советский;

Солонешенский;

Солтонский;

Тальменский;

Угловский.

В Рубцовском районе период охоты установлен с 27 марта по 7 апреля.

«Добыча селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток разрешена в период с 1 апреля по 6 мая на всей территории края. Сроки охоты на серую ворону установлены с 27 марта по 6 мая», — указали в ведомстве.

Прием заявлений будет производиться на улице Чкалова, 230, каб. 105. Время приема заявлений — понедельник-четверг с 08:00 до 17:00, пятница — с 08:00 до 16:00, обед с 13:00. Выходные дни — суббота и воскресенье.