В Алтайском крае начинается прием заявлений на весеннюю охоту
Добыча селезней с использованием подсадных уток будет разрешена с 1 апреля по 6 мая
22 февраля 2026, 20:02, ИА Амител
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края с 2 марта начинает прием заявлений на выдачу разрешений на добычу гусей (гуменника и белолобого), селезней уток в весенний сезон на территории общедоступных охотничьих угодий. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.
Добычу водоплавающей дичи, за исключением селезней уток с использованием живых подсадных уток, можно будет осуществлять с 7 по 16 апреля на территории следующих районов:
- Алтайский;
- Благовещенский;
- Волчихинский;
- Ельцовский;
- Зональный;
- Каменский;
- Косихинский;
- Красногорский;
- Кулундинский;
- Курьинский;
- Мамонтовский;
- Михайловский;
- Новичихинский;
- Петропавловский;
- Ребрихинский;
- Родинский;
- Смоленский;
- Советский;
- Солонешенский;
- Солтонский;
- Тальменский;
- Угловский.
В Рубцовском районе период охоты установлен с 27 марта по 7 апреля.
«Добыча селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток разрешена в период с 1 апреля по 6 мая на всей территории края. Сроки охоты на серую ворону установлены с 27 марта по 6 мая», — указали в ведомстве.
Прием заявлений будет производиться на улице Чкалова, 230, каб. 105. Время приема заявлений — понедельник-четверг с 08:00 до 17:00, пятница — с 08:00 до 16:00, обед с 13:00. Выходные дни — суббота и воскресенье.
21:47:39 22-02-2026
убийство узаконенное
10:55:12 23-02-2026
гость (21:47:39 22-02-2026) убийство узаконенное...
Ты еще свинок на скотобойне пожалей. Совсем народ с ума сходит.
12:48:35 23-02-2026
гость (21:47:39 22-02-2026) убийство узаконенное... Представляете, сколько трупов в мясных отделах магазинов и на рынках...а..., вы, видимо вегетарианец(нка), и сколько трупиков птенцов уничтожаете в виде яиц...про рыбу вообще молчу
10:05:31 23-02-2026
Зато опасных псов стаи всюду...
14:13:04 23-02-2026
Гость (10:05:31 23-02-2026) Зато опасных псов стаи всюду...... И лис, и ворон.