В Бийске почти неделю ищут мужчину, который ушел из дома и не вернулся. Обновлено
Он был одет в серую толстовку и джинсы цвета хаки
22 февраля 2026, 19:04, ИА Амител
ПСО "СпасАлтай22" отделение Национального центра
В Бийске пропал 26-летний Владислав Дубровский. Как сообщает "СпасАлтай22", о его местонахождении неизвестно с 17 февраля.
По данным поисковиков, в день исчезновения мужчина был одет в серую толстовку с капюшоном, вельветовые джинсы цвета хаки и черные ботинки.
Приметы пропавшего:
- рост 180 см;
- плотное телосложение;
- короткие темно-русые волосы.
Поисковой отряд просит всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить по номеру телефона, указанному в ориентировке.
Обновлено. Мужчина найден живым.
20:04:20 23-02-2026
Бухал...
21:59:37 23-02-2026
Олег (20:04:20 23-02-2026) Бухал...... Ну не в Наукрграде же, быть такого не может, просто перезагружался))