В Бийске почти неделю ищут мужчину, который ушел из дома и не вернулся. Обновлено

22 февраля 2026, 19:04, ИА Амител

ПСО "СпасАлтай22" отделение Национального центра

В Бийске пропал 26-летний Владислав Дубровский. Как сообщает "СпасАлтай22", о его местонахождении неизвестно с 17 февраля.

По данным поисковиков, в день исчезновения мужчина был одет в серую толстовку с капюшоном, вельветовые джинсы цвета хаки и черные ботинки.

Приметы пропавшего:

рост 180 см;

плотное телосложение;

короткие темно-русые волосы.

Поисковой отряд просит всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить по номеру телефона, указанному в ориентировке.

Обновлено. Мужчина найден живым.