Барнаульцам рассказали, как будет ходить транспорт во время ремонта моста на Новом рынке

В мае в Барнауле приступят к масштабной реконструкции моста у Нового рынка. Ремонтные работы, как планируется, продлятся до конца ноября 2023 года, а их стоимость составит 1,7 млрд рублей. В связи c этим движение по проспекту Ленина на этом участке будет перекрыто. О том, как будет ходить общественный и личный транспорт во время реконструкции, рассказал «Вечерний Барнаул».

Напомним, что уже 10 мая строители начнут возводить первое из двух разворотных колец, которые потребуются на время ремонта моста. Развязку у ТЦ «Пионер» планируют соорудить к 25 мая, после чего движение по проспекту Ленина будет перекрыто. Чтобы оперативно доносить до барнаульцев информацию, связанную с реконструкцией путепровода, мэрия создала Telegram-канал «Мост».

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