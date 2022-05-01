Часть барнаульцев осталась без холодной воды из-за аварии

В Барнауле произошел прорыв водопроводной сети на трубе диаметром 300 мм в Железнодорожном районе. Как сообщает пресс-центр мэрии, на время проведения работ подачу холодной воды перекрыли по следующим адресам:

ул. Советской Армии, 36а-48, 38, 48а, 50а/, 50а/2, 50б, 73, 71;

ул. Витебская, 2, 6а, 10, 20,

ул. Автотранспортная, 10,

ул. Орловская, 3-32,

ул. Курская, 2-22,

ул. Харьковская, 1-16,

ул. Минская, 9-22.

Также отмечается, что по правой полосе дороги на улице Советской Армии по направлению к улице Матросова временно ограничено движение транспорта — на время проведения работ.