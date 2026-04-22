Годовая инфляция в России может снизиться до 4% летом 2026 года
По прогнозу инвестиционного стратега Александра Бахтина, сезонное удешевление овощей, фруктов и ягод поможет приблизиться к цели Банка России
22 апреля 2026, 13:32, ИА Амител
Летом 2026 года годовая инфляция в России может опуститься до целевого уровня 4%. Об этом "Газете.ру" рассказал инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин.
«Летом годовая инфляция может быть в области 4–5%. Могут подешеветь сезонные продукты, предложение которых растет в этот период, прежде всего — овощи нового урожая, отдельные фрукты, ягоды», — пояснил эксперт.
Банк России ставит перед собой цель удерживать инфляцию на уровне 4%. Регулятор прямо заявляет, что его денежно-кредитная политика направлена именно на это. Согласно официальному прогнозу ЦБ, в 2026 году годовая инфляция снизится до 4,5–5,5%. Устойчивая инфляция, как ожидается, вернется к 4% во второй половине 2026 года, а в 2027-м и далее будет держаться около этого уровня.
По данным Росстата за март 2026 года, годовая инфляция в стране составляет 5,86%. Минэкономразвития оценивает этот показатель в период с 7 по 13 апреля также на уровне 5,86%.
Для сравнения: в январе 2026 года инфляция была выше — 6,63%, то есть снижение составило 0,77 процентного пункта. При этом в декабре 2025 года показатель равнялся 5,85%.
Таким образом, за последние четыре месяца он практически не изменился, увеличившись лишь на 0,01 процентного пункта.
13:40:20 22-04-2026
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники...
14:05:17 22-04-2026
14:12:24 22-04-2026
Инфляция 5% в месяц, а не годовая!
15:34:55 22-04-2026
Этим манипуляторам ни сколько не верю, а верю своим глазам и чекам, которые отбиваются в магазинах. Ошибаться можно, но нагло врать нельзя.
15:35:32 22-04-2026
Золотой сборник сказок России. Том 2026. Аудиоверсия ежедневно транслируется бесплатно на первом канале.
18:09:57 22-04-2026
кто бы их хотя бы арифметике обучил- вот полено стоит 1 рубль -через месяц это полено стоит уже 3 рубля. сколько это инфляции? У них один ответ 4-5% . Такую школьную задачку им не решить.
19:32:21 22-04-2026
Какие такие прогнозы? Лохи верят.