Годовая инфляция в России может снизиться до 4% летом 2026 года

По прогнозу инвестиционного стратега Александра Бахтина, сезонное удешевление овощей, фруктов и ягод поможет приблизиться к цели Банка России

22 апреля 2026, 13:32, ИА Амител

Летом 2026 года годовая инфляция в России может опуститься до целевого уровня 4%. Об этом "Газете.ру" рассказал инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин.

«Летом годовая инфляция может быть в области 4–5%. Могут подешеветь сезонные продукты, предложение которых растет в этот период, прежде всего — овощи нового урожая, отдельные фрукты, ягоды», — пояснил эксперт.

Банк России ставит перед собой цель удерживать инфляцию на уровне 4%. Регулятор прямо заявляет, что его денежно-кредитная политика направлена именно на это. Согласно официальному прогнозу ЦБ, в 2026 году годовая инфляция снизится до 4,5–5,5%. Устойчивая инфляция, как ожидается, вернется к 4% во второй половине 2026 года, а в 2027-м и далее будет держаться около этого уровня.

По данным Росстата за март 2026 года, годовая инфляция в стране составляет 5,86%. Минэкономразвития оценивает этот показатель в период с 7 по 13 апреля также на уровне 5,86%.

Для сравнения: в январе 2026 года инфляция была выше — 6,63%, то есть снижение составило 0,77 процентного пункта. При этом в декабре 2025 года показатель равнялся 5,85%.

Таким образом, за последние четыре месяца он практически не изменился, увеличившись лишь на 0,01 процентного пункта.