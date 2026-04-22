НОВОСТИЭкономика

Годовая инфляция в России может снизиться до 4% летом 2026 года

По прогнозу инвестиционного стратега Александра Бахтина, сезонное удешевление овощей, фруктов и ягод поможет приблизиться к цели Банка России

22 апреля 2026, 13:32, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Летом 2026 года годовая инфляция в России может опуститься до целевого уровня 4%. Об этом "Газете.ру" рассказал инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин.

«Летом годовая инфляция может быть в области 4–5%. Могут подешеветь сезонные продукты, предложение которых растет в этот период, прежде всего — овощи нового урожая, отдельные фрукты, ягоды», — пояснил эксперт.

Банк России ставит перед собой цель удерживать инфляцию на уровне 4%. Регулятор прямо заявляет, что его денежно-кредитная политика направлена именно на это. Согласно официальному прогнозу ЦБ, в 2026 году годовая инфляция снизится до 4,5–5,5%. Устойчивая инфляция, как ожидается, вернется к 4% во второй половине 2026 года, а в 2027-м и далее будет держаться около этого уровня.

По данным Росстата за март 2026 года, годовая инфляция в стране составляет 5,86%. Минэкономразвития оценивает этот показатель в период с 7 по 13 апреля также на уровне 5,86%.

Для сравнения: в январе 2026 года инфляция была выше — 6,63%, то есть снижение составило 0,77 процентного пункта. При этом в декабре 2025 года показатель равнялся 5,85%.

Таким образом, за последние четыре месяца он практически не изменился, увеличившись лишь на 0,01 процентного пункта.

деньги инфляция

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

13:40:20 22-04-2026

Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:17 22-04-2026

ха х

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:24 22-04-2026

Инфляция 5% в месяц, а не годовая!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:55 22-04-2026

Этим манипуляторам ни сколько не верю, а верю своим глазам и чекам, которые отбиваются в магазинах. Ошибаться можно, но нагло врать нельзя.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:32 22-04-2026

Золотой сборник сказок России. Том 2026. Аудиоверсия ежедневно транслируется бесплатно на первом канале.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:57 22-04-2026

кто бы их хотя бы арифметике обучил- вот полено стоит 1 рубль -через месяц это полено стоит уже 3 рубля. сколько это инфляции? У них один ответ 4-5% . Такую школьную задачку им не решить.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

19:32:21 22-04-2026

Какие такие прогнозы? Лохи верят.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров