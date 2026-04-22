Новый закон о платформенной экономике может привести к росту цен на маркетплейсах

С октября площадки обязаны заключать электронные договоры с продавцами, проверять их через госреестры и передавать данные в налоговую

22 апреля 2026, 13:00, ИА Амител

Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С октября этого года в России начнет действовать новый закон о платформенной экономике. Как пишет газета "Известия", это может привести к увеличению цен на товары на маркетплейсах.

Документ обязывает торговые площадки заключать с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов электронные договоры, а также проверять их через государственные реестры.

Кроме того, маркетплейсы больше не смогут в одностороннем порядке изменять комиссии и условия сотрудничества без предварительного уведомления — только при согласии продавца.

Также площадки должны будут следить за наличием сертификатов и маркировки на товары и ежемесячно передавать в налоговую информацию об оборотах продавцов.

Сейчас товары на маркетплейсах обходятся покупателям на 15–25% дешевле, чем в обычных магазинах. Это объясняется низкими издержками на аренду и логистику, а также гибкой системой ценообразования, когда алгоритмы автоматически подстраивают стоимость под спрос.

Однако эксперты прогнозируют, что с введением нового закона ценовой разрыв между онлайн- и офлайн-розницей начнет быстро сокращаться. По их оценкам, он может уменьшиться в два-три раза и составить всего 5–10%.