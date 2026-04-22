"Неоднозначные результаты". Турчак раскритиковал первые итоги "полусухого закона" на Алтае

Глава республики недоволен бездействием МВД и Роспотребнадзора

22 апреля 2026, 12:15, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: правительство Республики Алтай

Неоднозначным назвал глава Республики Алтай Андрей Турчак результаты практически двухмесячного действия "полусухого" закона в регионе. За разгул беззакония и безобразий в "наливайках" он раскритиковал бездействующие МВД и Роспотребнадзор. А экономическому блоку поручил стимулировать мелких предпринимателей, закрывших ставшими нерентабельными магазины в отдаленных микрорайонах и частном секторе.

Жители к заявлениям губернатора вновь отнеслись скептически, некоторые назвали их популизмом. Другие сочли, что прошло еще недостаточно времени.

Что же происходит у соседей? Разбирался amic.ru.

Вместе с водой выплеснули ребенка

Ограничения на торговлю алкоголем в Республике Алтай действуют с 1 марта. Запрещена продажа спиртного в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, в остальных существенно сократили время продажи в будни, на субботу оставили только три часа, а по воскресеньям и праздникам ввели полный запрет.

Глава Республики Алтай Андрей Турчак на заседании правительства высказался о том, как складывается ситуация после введения ограничений на продажу спиртного. Он напомнил, что меры пришлось принимать после того, как региональный Минздрав забил тревогу — стремительно росло число ДТП и криминальных преступлений, совершенных в пьяном угаре.

Вот только пилюля не вылечила болезнь. К сожалению, начались "метастазы". Например, бабушки в ряде сел и отдаленных микрорайонов остались без возможности купить хлеб у дома.

«Сегодня мы видим первые результаты, и они, мягко говоря, неоднозначные. С одной стороны, закрылись алкомаркеты, расположенные в многоквартирных домах. С другой — закрылись и магазины, в которых люди годами покупали товары первой необходимости. Причем порой это были единственные точки в микрорайонах, где можно было купить хлеб, молоко и другие базовые товары», — сказал Турчак, открывая заседание правительства.

Он добавил, что наибольший резонанс в соцсетях вызвало закрытие магазина "Пчелка" в Майме. Жителям нескольких улиц теперь приходится ездить на автобусе до ближайшего продуктового магазина. Об этой возмутившей население ситуации amic.ru писал подробнее здесь.

«Это тот случай, когда вместе с водой выплеснули ребенка и, конечно, это не то, к чему мы стремились, начиная эту реформу», — возмутился руководитель.

Он поручил экономическому блоку правительства "проработать вопрос сохранения в шаговой доступности продуктовых магазинов, предложить альтернативные меры поддержки, в том числе прямой финансовой поддержки тех предпринимателей, которые готовы торговать продуктами питания, товарами первой необходимости". Правда, алкоголь из этой линейки им придется исключить.

Найдутся ли желающие? В комментариях люди пишут: «Просто ударили предпринимателей наотмашь! Так, что кто-то упал, а подняться уже не сможет! Налоги выросли, с чего их платить? С хлеба, молока и сухарей? Зато в Алтайском крае безумно рады, еще бы, выручка вся там в разы выросла! Признайтесь честно, что боретесь с предпринимателями, а не за людей!»Судя по оставленным к записи реакциям, мысль жители одобряют и разделяют...

"Наливайки" победить невозможно?

Обратная сторона этой медали — то, что многие "наливайки" и псевдобары продолжают спокойно работать и в Горно-Алтайске, и в Майминском районе. А ведь именно об их закрытии умоляли жители Турчака, как только он приехал возглавить регион по поручению главы государства.

Формально эти "чушка-бары", как прозвали их в регионе, оформляются как общепит, ставят пару столиков и работают круглосуточно. К общепиту они при этом никакого отношения не имеют.

«Во многих подобных заведениях в меню только алкоголь, кухни как таковой нет, соответственно, нет никакого реального общественного питания… Не знаю, что они там — пирожки заворачивают в целлофан как добавку к алкоголю… Более того, есть сигналы, что эти точки только усилили свою деятельность после введения ограничений», — признал проблему Турчак.

Жители в соцсетях, а трансляция заседания, напомним, проходила в прямом эфире, подхватили: «Люди кричали про ночные заведения!!!! ОБЩЕПИТ, а закрыли магазины», «У них же праздник теперь, у хозяев, если раньше выпивохи по домам, паркам сидели, теперь все туда тянутся».Продают в "наливайках" спиртное и несовершеннолетним. Один из горожан рассказал amic.ru, как в автобусе ехал с группой явно несовершеннолетних ребят, на весь салон рассуждающих, как "здорово они сейчас продолжат вчерашнюю гулянку" в одном из печально популярных ночных "пивняков".

Между прочим, как раз возле подобного бара, но в другой части города в начале этого месяца под нож одного из посетителей "попал" 17-летний подросток…

«Где должная реакция со стороны контролирующих и правоохранительных органов, непонятно. Жесткой реакции со стороны МВД нет, Роспотребнадзора — нет. В итоге по мониторингу ЦУР мы видим, что число жалоб не просто не снижается, а растет в геометрической прогрессии. Шум, драки, беспорядки, отсутствие покоя по ночам — к сожалению, это не единичные случаи», — возмутился губернатор царящему в "пивняках" беспределу.

Безопасность?

«Это уже не просто вопрос торговли алкоголем — это вопрос безопасности людей», — акцентировал Турчак и поручил провести дополнительные проверки таких мимикрирующих под общепит заведений с привлечением правоохранительных и контролирующих органов, общественников и депутатов.

Не все, впрочем, оценили критику. Один из пользователей, припомнив еще один скандальный, но уже федеральный законопроект, разрешающий создание игорной зоны в Горном Алтае, написал:

«Сделать дичь и перенести ответственность на МВД и Роспотребнадзор. Андрей Анатольевич набирает популярность своими управленческими решениями, однозначно. Следующий на повестке вопрос работы наркоконтроля, а не обратной стороны игорного бизнеса, надо полагать».

Впрочем, о какой безопасности речь, если люди сами признают, что многие стали покупать спиртное и употреблять его чаще, чем до запретов?

«Хотели как лучше, а получилось как всегда, через букву ЖО. Вот если не умеют управлять народом, может и не пялились бы? Что-то постеснялись, наверное, огласить, насколько увеличилось потребление алкоголя», — написал один из пользователей в местном канале.

Будет новый отсчет

Далеко идущих выводов на основе первого этапа работы "полусухого закона" Турчак предпочел пока не делать. Он сообщил, что в начале июня власти подробно отчитаются "о влиянии принятых решений на экономическую, медицинскую и социальную ситуацию в Республике Алтай".

«Наша задача — не просто отчитаться о введении ограничений, бежать впереди, быть лидерами, мы к этому не стремились. Мы стремились к тому, чтобы навести реальный порядок: снизить уровень алкоголизации, статистики по пьяным ДТП, по пьяной преступности, защитить людей и, прежде всего, нашу молодежь», — резюмировал он.

Некоторые жители отреагировали иронично: "Внесем в золотой фонд цитат великих популистов!" — написали они в ответ на это громкое заявление.Все вместе ждем июня, развития событий и новых инициатив. Запасаемся попкорном. Следим, открываются ли в Алтайском крае новые магазины на границе с республикой. Например, в Долине Свободы…