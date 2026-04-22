Операторы просят перенести сроки введения платы за VPN
Эксперты оценивают сроки необходимой доработки от нескольких месяцев до полугода
22 апреля 2026, 13:47, ИА Амител
Российские провайдеры обратились к Минцифры с просьбой отложить введение платы за VPN-трафик, сообщают "Ведомости".
В марте Forbes, ссылаясь на свои источники, сообщил о планах правительства ввести плату за использование VPN. По информации издания, это касалось случаев, когда объем международного трафика превышал 15 гигабайт в месяц на мобильных устройствах.
По данным "Ведомостей", Минцифры планировало ввести эту плату с 1 мая. В середине апреля операторы связи провели переговоры с ведомством о возможности отсрочки этого решения.
«Технические возможности операторов не позволяют им своевременно начать взимать плату с абонентов. Это связано с проблемами настройки биллинговых систем, отвечающих за отслеживание потребления интернет-услуг, расчет тарифов и списание средств. Эти системы работают в сложных условиях, учитывая множество различных тарифных планов и условий оплаты», — отмечает издание.
Источник, знакомый с обсуждением, сообщил, что компании по-разному интерпретируют требования. В настоящее время продолжаются регулярные встречи. Некоторые операторы готовы начать взимание платы с 1 мая, а другим потребуется время до осени, чтобы завершить настройку биллинговых систем.
14:26:03 22-04-2026
14:26:46 22-04-2026
Отдыхаю во Вьетнаме, как же классно что ненужен ВПН, все работает без него
17:36:30 22-04-2026
Иван (14:26:46 22-04-2026) Отдыхаю во Вьетнаме, как же классно что ненужен ВПН, все раб... Наверно, Вьетнам просто не строит светлого будущего для своего народа и не заботится о процветании своей страны. Вот и живут, как дикари во вседозволенности.
17:10:43 22-04-2026
Зачем просят отменить плату? Надо требовать разблокировку! Пока не блокировали ютуб, моя 80летняя тетушка не знала, что такое VPN. Ннедавно созванивались, затронули тему, она охает, что пришлось поставить на комп, на телефон.