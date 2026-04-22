Эксперты оценивают сроки необходимой доработки от нескольких месяцев до полугода

22 апреля 2026, 13:47, ИА Амител

Телефон, VPN / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Российские провайдеры обратились к Минцифры с просьбой отложить введение платы за VPN-трафик, сообщают "Ведомости".

В марте Forbes, ссылаясь на свои источники, сообщил о планах правительства ввести плату за использование VPN. По информации издания, это касалось случаев, когда объем международного трафика превышал 15 гигабайт в месяц на мобильных устройствах.

По данным "Ведомостей", Минцифры планировало ввести эту плату с 1 мая. В середине апреля операторы связи провели переговоры с ведомством о возможности отсрочки этого решения.

«Технические возможности операторов не позволяют им своевременно начать взимать плату с абонентов. Это связано с проблемами настройки биллинговых систем, отвечающих за отслеживание потребления интернет-услуг, расчет тарифов и списание средств. Эти системы работают в сложных условиях, учитывая множество различных тарифных планов и условий оплаты», — отмечает издание.

Источник, знакомый с обсуждением, сообщил, что компании по-разному интерпретируют требования. В настоящее время продолжаются регулярные встречи. Некоторые операторы готовы начать взимание платы с 1 мая, а другим потребуется время до осени, чтобы завершить настройку биллинговых систем.