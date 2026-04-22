Ландшафтный пожар на площади 10 тысяч квадратных метров произошел в окрестностях Барнаула
Возгорание удалось ликвидировать, не допустив его распространения на строения
22 апреля 2026, 13:12, ИА Амител
В Барнауле в районе СНТ "Зеленый клин" 21 апреля произошел крупный ландшафтный пожар — огонь охватил значительную территорию и быстро распространялся по сухой траве. По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорание удалось локализовать на площади около 10 тысяч квадратных метров.
В тушении участвовали два пожарных расчета первого пожарно-спасательного отряда, а также спасатели городского аварийно-спасательного формирования и Западно-Сибирский поисково-спасательный отряд имени В.В. Зюкова. В труднодоступные участки огнеборцы добирались на квадроциклах и использовали ранцевые огнетушители. Всего на месте работали 15 человек и пять единиц техники.
Пожар удалось ликвидировать, не допустив его распространения на строения. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
В МЧС напоминают, что с 16 апреля в регионе действует пожароопасный сезон. Жителям и гостям края запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также бросать непотушенные спички и сигареты. За нарушение предусмотрена административная, а в отдельных случаях и уголовная ответственность.
15:42:21 22-04-2026
снова Городу и окрестностям задыхаться в дыму пожарищ. Отвратительно пожарные работают ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ возгораний, контроль, ШТРАФЫ - где все это законно подкрепленное?! когда работать то будете?
16:01:44 22-04-2026
Гость (15:42:21 22-04-2026) снова Городу и окрестностям задыхаться в дыму пожарищ. Отвра... У них дефицит кадров - идите поработайте
16:28:58 22-04-2026
"причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем." - и кто это сделал? Есть ФИО?