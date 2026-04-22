Ландшафтный пожар на площади 10 тысяч квадратных метров произошел в окрестностях Барнаула

Возгорание удалось ликвидировать, не допустив его распространения на строения

22 апреля 2026, 13:12, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле в районе СНТ "Зеленый клин" 21 апреля произошел крупный ландшафтный пожар — огонь охватил значительную территорию и быстро распространялся по сухой траве. По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорание удалось локализовать на площади около 10 тысяч квадратных метров.

В тушении участвовали два пожарных расчета первого пожарно-спасательного отряда, а также спасатели городского аварийно-спасательного формирования и Западно-Сибирский поисково-спасательный отряд имени В.В. Зюкова. В труднодоступные участки огнеборцы добирались на квадроциклах и использовали ранцевые огнетушители. Всего на месте работали 15 человек и пять единиц техники.

Пожар удалось ликвидировать, не допустив его распространения на строения. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В МЧС напоминают, что с 16 апреля в регионе действует пожароопасный сезон. Жителям и гостям края запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также бросать непотушенные спички и сигареты. За нарушение предусмотрена административная, а в отдельных случаях и уголовная ответственность.