Эксперт спрогнозировала рост цен на мясо до 20% перед майскими праздниками

Алла Гончар объяснила подорожание увеличением себестоимости производства, логистики и традиционным сезонным спросом

22 апреля 2026, 12:38, ИА Амител

Шашлыки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Старший преподаватель Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" предупредила о грядущем повышении цен на ряд продуктов питания. По ее прогнозу, к маю мясо может прибавить в цене 15–20%.

Причинами роста эксперт назвала несколько факторов. Во-первых, увеличится себестоимость производства из-за подорожания кормов и энергоресурсов. Во-вторых, вырастут затраты на перевозку. В-третьих, перед длительными выходными традиционно резко возрастает спрос на мясо для шашлыков и продукты для праздничного стола.

Коснется подорожание и других категорий товаров.

«В мае традиционно прибавляют в цене картофель, морковь, капуста, а также импортные перец и баклажаны. Рост по этим позициям может доходить до 10–20% — это сезонный сценарий, который повторяется из года в год», — рассказала Гончар.

Комментарии 4

Гость

13:03:03 22-04-2026

Реально больше писать не о чем? Риторические суждения к чему???

Екх

13:21:42 22-04-2026

Никогда такого небыло и вот опять!

Гость

14:09:31 22-04-2026

а почему тогда инфляция 4%?

Гость

18:12:06 22-04-2026

Отмените праздники- ну их нахрен с вашей 4% инфляцией.

