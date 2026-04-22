Эксперт спрогнозировала рост цен на мясо до 20% перед майскими праздниками
Алла Гончар объяснила подорожание увеличением себестоимости производства, логистики и традиционным сезонным спросом
22 апреля 2026, 12:38, ИА Амител
Старший преподаватель Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" предупредила о грядущем повышении цен на ряд продуктов питания. По ее прогнозу, к маю мясо может прибавить в цене 15–20%.
Причинами роста эксперт назвала несколько факторов. Во-первых, увеличится себестоимость производства из-за подорожания кормов и энергоресурсов. Во-вторых, вырастут затраты на перевозку. В-третьих, перед длительными выходными традиционно резко возрастает спрос на мясо для шашлыков и продукты для праздничного стола.
Коснется подорожание и других категорий товаров.
«В мае традиционно прибавляют в цене картофель, морковь, капуста, а также импортные перец и баклажаны. Рост по этим позициям может доходить до 10–20% — это сезонный сценарий, который повторяется из года в год», — рассказала Гончар.
13:03:03 22-04-2026
Реально больше писать не о чем? Риторические суждения к чему???
13:21:42 22-04-2026
Никогда такого небыло и вот опять!
14:09:31 22-04-2026
а почему тогда инфляция 4%?
18:12:06 22-04-2026
Отмените праздники- ну их нахрен с вашей 4% инфляцией.