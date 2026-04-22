Эксперт спрогнозировала рост цен на мясо до 20% перед майскими праздниками

Алла Гончар объяснила подорожание увеличением себестоимости производства, логистики и традиционным сезонным спросом

22 апреля 2026, 12:38, ИА Амител

Шашлыки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Старший преподаватель Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" предупредила о грядущем повышении цен на ряд продуктов питания. По ее прогнозу, к маю мясо может прибавить в цене 15–20%.

Причинами роста эксперт назвала несколько факторов. Во-первых, увеличится себестоимость производства из-за подорожания кормов и энергоресурсов. Во-вторых, вырастут затраты на перевозку. В-третьих, перед длительными выходными традиционно резко возрастает спрос на мясо для шашлыков и продукты для праздничного стола.

Коснется подорожание и других категорий товаров.