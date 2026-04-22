В Барнауле украли 4,5 тысячи тонн плодородной земли возле аэропорта

Трем подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы

22 апреля 2026, 12:24, ИА Амител

В Барнауле пытались украсть землю / Фото: алтайское МВД

В Алтайском крае полицейские пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в хищении и продаже более 4500 тонн грунта, сообщает региональное МВД.

Три жителя Барнаула забрали грунт с участка, расположенного неподалеку от аэропорта. Добыча земли осуществлялась при помощи спецтехники исключительно по ночам.

«В дальнейшем земля была продана предприятию, специализирующемуся на выращивании плодовых и овощных культур, а также индивидуальным покупателям», — рассказали в ведомстве.

По предварительным оценкам, государству причинен ущерб на сумму более 1,6 млн рублей.

Все задержанные — индивидуальные предприниматели: организатор 1986 года рождения, субподрядчик 1994 года рождения и исполнитель 1982 года рождения, отвечавший за погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку земли.

У сообщников изъяты бухгалтерские документы, договоры о поставках, счета-фактуры, сотовые телефоны, транспорт и другие предметы. Им грозит до десяти лет лишения свободы за "кражу в особо крупном размере".

Комментарии 9

Здрасти.

12:38:19 22-04-2026

Чубайс,разразился мефистофельским смехом.

Гость

12:45:18 22-04-2026

что ж это делается, товарищи? в России и так земли мало!

Гость

13:13:20 22-04-2026

И ни имён, ни фамилий. Что, боитесь обидеть таджиков?

Гость

15:46:59 22-04-2026

фу. аэропорт там все залито топливными миазмами от самолетов. фуууууууууу

Вежливый Человек

16:15:01 22-04-2026

Если их позиционируют как зарегистрированных предпринимателей, так это спор хозяйствующих субьектов.

Гость

19:36:36 22-04-2026

Вы вообще поняли что написали?

Гость

17:36:12 22-04-2026

Любопытно, как государство планировало использовать грунт. Была статья про мусор, который никому не нужен в крае. Забрали в другой регион, и Слава Богу! В крае будет чище. Так нет, наказали!

Психиатр

23:45:55 23-04-2026

Гость (17:36:12 22-04-2026) Любопытно, как государство планировало использовать грунт. Б... Три жителя Барнаула забрали грунт с участка, расположенного неподалеку от аэропорта. Добыча земли осуществлялась при помощи спецтехники исключительно по ночам.

Странно что вам не понятно. Группа лиц загнала технику на ОБЫЧНОЕ поле и вывезла с него верхний- плодородный слой грунта. Что планировало там сделать государство? Мож сады разбить, а мож фермерам впихать, а может под коттеджный городок.

Гость

18:13:58 22-04-2026

Уже боюсь- как бы Обь не украли.

