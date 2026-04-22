В Барнауле украли 4,5 тысячи тонн плодородной земли возле аэропорта

Трем подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы

22 апреля 2026, 12:24, ИА Амител

В Барнауле пытались украсть землю / Фото: алтайское МВД

В Алтайском крае полицейские пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в хищении и продаже более 4500 тонн грунта, сообщает региональное МВД.

Три жителя Барнаула забрали грунт с участка, расположенного неподалеку от аэропорта. Добыча земли осуществлялась при помощи спецтехники исключительно по ночам.

«В дальнейшем земля была продана предприятию, специализирующемуся на выращивании плодовых и овощных культур, а также индивидуальным покупателям», — рассказали в ведомстве.

По предварительным оценкам, государству причинен ущерб на сумму более 1,6 млн рублей.

Все задержанные — индивидуальные предприниматели: организатор 1986 года рождения, субподрядчик 1994 года рождения и исполнитель 1982 года рождения, отвечавший за погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку земли.

У сообщников изъяты бухгалтерские документы, договоры о поставках, счета-фактуры, сотовые телефоны, транспорт и другие предметы. Им грозит до десяти лет лишения свободы за "кражу в особо крупном размере".