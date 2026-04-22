Вооруженные жители Новосибирска напали на мужчину и угнали авто в Барнауле

Полицейские задержали злоумышленников

22 апреля 2026, 12:48, ИА Амител

В Барнауле сделка по продаже автомобиля обернулась нападением и стрельбой: трое жителей Новосибирской области избили продавца, ранили его и уехали на его машине. Подозреваемых задержали, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным полиции, 28-летний барнаулец в середине апреля выставил на продажу автомобиль Toyota Crown, находящийся на иностранном учете. Покупатель из Новосибирска приехал к нему и приобрел машину за 400 тысяч рублей, при этом стороны не оформили договор купли-продажи, ограничившись устной договоренностью.

Через несколько дней новый владелец заявил, что хочет вернуть автомобиль и получить деньги обратно, сославшись на недостатки и проблемы с документами. В ходе переговоров стороны договорились обсудить вариант обмена.

Однако на встречу новосибирец приехал уже с двумя знакомыми и без ранее купленного автомобиля. Во время конфликта один из его спутников избил продавца и выстрелил в него из предмета, похожего на пистолет, причинив легкое ранение. После этого злоумышленники сели в предложенный для обмена автомобиль Toyota Noah и скрылись.

«В ту же ночь сотрудники полиции остановили угнанную машину и задержали подозреваемых — молодых людей 1998, 2003 и 2004 годов рождения. У одного из них изъяли пистолет с магазином и 12 патронами», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. Также рассматривается вопрос о возбуждении отдельного дела по факту незаконного оборота оружия.