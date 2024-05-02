Барнаульцы страдают из-за плохих тротуаров на окраине города
По словам местного жителя, жалобы результатов не приносят
02 мая 2024, 09:45, ИА Амител
Жители барнаульского поселка Солнечная поляна опасаются ходить пешком, после того как на ул. Антона Петрова, 304, сбили пешехода на тротуаре.
Об этом рассказал горожанин телеграм-каналу Barnaul 22.
По его словам, через поселок ходит большое количество транзитного транспорта, но не везде можно передвигаться без опаски: в некоторых местах тротуаров либо нет вовсе, либо расположены они слишком близко к проезжей части и без ограждений.
"Многочисленные обращения в администрацию от жителей поселка результатов не дают, а тем временем на дорогах страдают люди", – посетовал горожанин.
30 апреля в соцсетях сообщали, что на улице Антона Петрова неподалеку от пересечения с Солнечной Поляной сбили женщину. По информации очевидцев, водитель ехал на большой скорости.
11:22:35 02-05-2024
Улица Путейская тратуаров нет люди тоже идут по дороге,дети идут в школу , родители ведут детей в детский сад. У людей вариантов больше нет. Даже не могут лежащего полицейского установить в районе дома 30.
11:41:34 02-05-2024
А у нас на пр.Ангарском вообще нет никакого тротуара.Ходим по грязи и лужам.Хотя год назад обещали после строительства дороги в этом году сделать тротуар.По этой дороге пройти ни утром ,ни вечером невозможно из- за потока машин.Дети в школу утопает в грязи.
13:18:15 02-05-2024
Переулок Циолковского тоже без тротуаров. Зимой гололед, не знаешь как подняться. Зимой один раз почистили и вообще пройти невозможно было из-за этого вала. В этом году несколько раз перекрывали Ядринцева так поток машин был как на Ленинском. Много школьников ходит. И сделать то совсем немного надо и место есть. Наверное ждут когда кто-нибудь из судебных работников попадет под машину потом забегают.
14:13:11 02-05-2024
А плохие тротуары в центре города никого не смущают?
15:02:47 02-05-2024
Светоотражающие желеты и в путь
07:17:04 03-05-2024
Это вы прибедняетесь. Не были на горе в частном секторе.
09:54:38 03-05-2024
Барнаульцы пусть по паркам и скверам ходят.