Барнаульцы страдают из-за плохих тротуаров на окраине города

По словам местного жителя, жалобы результатов не приносят

02 мая 2024, 09:45, ИА Амител

Дорога в Солнечной поляне / Фото: Barnaul 22

Жители барнаульского поселка Солнечная поляна опасаются ходить пешком, после того как на ул. Антона Петрова, 304, сбили пешехода на тротуаре.

Об этом рассказал горожанин телеграм-каналу Barnaul 22.

По его словам, через поселок ходит большое количество транзитного транспорта, но не везде можно передвигаться без опаски: в некоторых местах тротуаров либо нет вовсе, либо расположены они слишком близко к проезжей части и без ограждений.

"Многочисленные обращения в администрацию от жителей поселка результатов не дают, а тем временем на дорогах страдают люди", – посетовал горожанин.

30 апреля в соцсетях сообщали, что на улице Антона Петрова неподалеку от пересечения с Солнечной Поляной сбили женщину. По информации очевидцев, водитель ехал на большой скорости.