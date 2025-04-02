Более 1800 засоров в канализации устранили специалисты водоканала в Барнауле с начала года

В компании напомнили, что нельзя смывать в систему водоотведения

02 апреля 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFJDVrLG

Мусор из канализации / Фото: "Росводоканал Барнаул"

С начала текущего года специалисты барнаульского водоканала устранили более 1800 засоров в сетях водоотведения. В среднем обслуживающие бригады реагируют на 45–50 вызовов ежедневно.

Почему происходят засоры?

Основными причинами засоров остаются неправильное использование канализации и сброс в трубы посторонних предметов. Специалисты каждый день извлекают из коллекторов килограммы мусора, который мешает нормальному функционированию системы.

"Неправильное пользование канализацией может нарушить ее работу как в отдельно взятой квартире, так и во всем многоквартирном доме", – сказал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

И уточнил, если сточные воды не могут пройти по трубам, они возвращаются обратно, что чревато подтоплением дворов, подвалов, повреждением сетей и выходом канализационных вод на поверхность.

Как этого избежать?

Чтобы избежать засоров и неприятных последствий, важно соблюдать простые правила использования городской системы водоотведения. Не стоит сбрасывать в канализацию:

влажные салфетки, строительный мусор, ветошь, ткань;

песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены;

полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, жиры, масла и пищевые отходы.

Эти материалы не разлагаются и могут привести к сбоям в системе водоотведения.

Если засор случился, куда звонить?

Если вы столкнулись с засором или другой проблемой на сетях водоснабжения или водоотведения, можно связаться с "Росводоканал Барнаул" через круглосуточный контакт-центр по номерам: + 7 (3852) 500-101 и 202-200.

ООО "Барнаульский Водоканал"

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