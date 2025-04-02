Более 1800 засоров в канализации устранили специалисты водоканала в Барнауле с начала года
В компании напомнили, что нельзя смывать в систему водоотведения
02 апреля 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFJDVrLG
С начала текущего года специалисты барнаульского водоканала устранили более 1800 засоров в сетях водоотведения. В среднем обслуживающие бригады реагируют на 45–50 вызовов ежедневно.
Почему происходят засоры?
Основными причинами засоров остаются неправильное использование канализации и сброс в трубы посторонних предметов. Специалисты каждый день извлекают из коллекторов килограммы мусора, который мешает нормальному функционированию системы.
"Неправильное пользование канализацией может нарушить ее работу как в отдельно взятой квартире, так и во всем многоквартирном доме", – сказал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.
И уточнил, если сточные воды не могут пройти по трубам, они возвращаются обратно, что чревато подтоплением дворов, подвалов, повреждением сетей и выходом канализационных вод на поверхность.
Как этого избежать?
Чтобы избежать засоров и неприятных последствий, важно соблюдать простые правила использования городской системы водоотведения. Не стоит сбрасывать в канализацию:
- влажные салфетки, строительный мусор, ветошь, ткань;
- песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены;
- полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, жиры, масла и пищевые отходы.
Эти материалы не разлагаются и могут привести к сбоям в системе водоотведения.
Если засор случился, куда звонить?
Если вы столкнулись с засором или другой проблемой на сетях водоснабжения или водоотведения, можно связаться с "Росводоканал Барнаул" через круглосуточный контакт-центр по номерам: + 7 (3852) 500-101 и 202-200.
ООО "Барнаульский Водоканал"Реклама
17:27:16 02-04-2025
В центре города стоят высотные дома и подключают к уже существующей системе, созданной при Союзе. Это "говняки" скоро весь центр города уделают и все это будет на улицах. Согласен ли с такой постановкой вопроса директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов? Может к новым домам и новую канализацию строить? А Дмитрий, как на это смотрите?
05:59:58 03-04-2025
Гость (17:27:16 02-04-2025) В центре города стоят высотные дома и подключают к уже сущес...
Говняки устраивают бывшие "селюки" которые даже кости умудряются просунуть в канализационную систему через унитаз. Не говоря уже о тряпках, средствах женской гигиены и тому подобном. Памперсы даже пропихивают!
18:03:36 02-04-2025
Кто мешает на выходе из каждого дома поставить фильтр в виде бочки с решеткой и крышкой?