Были выявлены критические дефекты — отсутствие газа, недостаточный вес порошка, подмена вещества

28 октября 2026, 17:42, ИА Амител

Огнетушитель / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Ни один из 26 огнетушителей, закупленных на крупнейших маркетплейсах страны, не соответствовал заявленным характеристикам по итогам проверки, проведенной МЧС России совместно с Международной ассоциацией "Антиконтрафакт".

"Специалисты проверили 26 огнетушителей различных типов, включая порошковые и воздушно-эмульсионные. Испытания проводились на полигонах, для каждого образца создавались условия в соответствии с установленной методикой, требованиями ГОСТ и характеристиками, заявленными производителем", — сообщает ведомство.

Особое внимание специалистов вызвал порошковый огнетушитель, входящий в набор автомобилиста. Устройство не сработало, несмотря на то, что все действия выполнялись в соответствии с инструкцией. Оказалось, что внутри корпуса не было вытесняющего газа, необходимого для создания давления. Более того, вместо заявленных двух килограммов огнетушащего порошка внутри обнаружилось около 800 граммов обычного песка.

Эксперты также отметили, что другие образцы не соответствовали заявленным требованиям. По результатам проверки они направили обращение первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову и включили вопрос соблюдения требований к средствам пожарной безопасности в повестку Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

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