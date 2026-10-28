Несмотря на полученные ранения, мужчина смог самостоятельно отбиться от животного

28 октября 2026, 18:07, ИА Амител

Белый медведь / Медведь / Вахта / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

На Таймыре белый медведь напал на сотрудника одной из компаний, работавшего неподалеку от поселка Диксон. Мужчина получил рваные раны головы и укусы рук, однако сумел отбиться от хищника. Пострадавшего доставили в больницу санитарной авиацией. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось в районе терминала "Бухта Север", где находились трое вахтовиков. В какой-то момент к работникам вышел белый медведь. Двое мужчин успели заметить приближающегося зверя и убежать, однако их коллеге скрыться не удалось.

Хищник набросился на вахтовика и нанес ему серьезные травмы. Несмотря на полученные ранения, мужчина смог самостоятельно отбиться от животного.

Для оказания медицинской помощи пострадавшего эвакуировали вертолетом в больницу Дудинки. По информации источника RT, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Тем временем специалисты начали поиски белого медведя, напавшего на человека. В районе происшествия работает специальный патруль, которому предстоит обнаружить и отловить хищника.

О причинах появления животного рядом с работниками предприятия и обстоятельствах, предшествовавших нападению, пока не сообщается.