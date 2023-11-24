Более 18,5 тыс. алтайских пенсионеров получают выплаты на карты ВТБ

Люди старшего поколения внимательно следят за новыми предложениями банков

24 ноября 2023, 11:15, ИА Амител

Пенсионеры / Фото: Drazen Zigic / Freepik

По итогам девяти месяцев более 18,5 тысячи представителей старшего поколения, проживающих в Алтайском крае и Республике Алтай, получают пенсии на карту ВТБ. С учетом роста ставок в этом году пенсионеры активно интересуются инструментами сбережения.

Пенсионеры могут самостоятельно выбрать удобный для себя вариант получения пенсии. С ростом финансовой грамотности населения и общим трендом на цифровизацию, многие предпочитают получать и хранить деньги с помощью банковской карты. Так, по итогам девяти месяцев 2023 года только на карту ВТБ пенсию получают более 18,5 тысячи жителей региона. Из них почти 40% оформили карту и перевели получение выплаты в банк в этом году.

"С начала года больше семи тысяч алтайских пенсионеров перевели получение пенсии на карты нашего банка. Мы видим, что люди старшего поколения осваивают онлайн-банкинг, внимательно следят за новыми предложениями, выбирая лучшие для себя условия. Среди основных критериев – надежность кредитной организации, понятный интерфейс онлайн-каналов, а также возможность получить дополнительный доход через опции, которые получает владелец пенсионной карты", – отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

С учетом роста ставок в этом году пенсионеры активно интересуются инструментами сбережения – по данным банка, депозиты и накопительные счета есть почти у 40% клиентов старшего возраста.

"Безусловно, на нас лежит ответственность научить правильно и безопасно использовать банковские продукты. Для этого мы регулярно работаем с этой аудиторией – разъясняем правила финансовой безопасности, рассказываем о возможностях, которые появляются с наличием пенсионной карты", – добавил Горбунов.